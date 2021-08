Il nuovo tronista di Uomini e Donne spiazza tutti: bello e impossibile

Spuntano le prime foto del nuovo tronista di Uomini e Donne. Colpisce subito la sua indiscutibile bellezza, e le donne già sognano

La nuova edizione di Uomini e Donne si avvicina, e cresce la curiosità per le nuove dinamiche e i protagonisti che animeranno la prossima stagione del famoso dating show di Canale 5. C’è attesa per scoprire i nuovi tronisti, e per questo moltissimi fan del programma sono a caccia di anteprime e indiscrezioni sui social. Tra queste Deianira Marzano fornisce sempre anticipazioni interessanti: l’ultima che riguarda Uomini e Donne cita un nuovo possibile tronista.

Si chiama Joele, è nato nel 1995 e viene dalla provincia di Venezia. L’influencer preferisce attingere direttamente dalla “fonte” della sua soffiata, pubblicando pari pari il messaggio che l’è arrivato riguardo il prossimo possibile tronista: nel messaggio la fonte “anonima” sostiene che il ragazzo da due mesi dice che parteciperà a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, svelato un nuovo tronista

Avrebbe fatto il provino a giugno e che lo ha passato, visto che sabato scorso ha avuto la conferma. La fonte afferma che il giovane sta girando una clip di presentazione e che la sua partecipazione al programma è sicura al 100%. A questo punto la sempre pronta Deianira si è adoperata col tasto “cerca” su Instagram per recuperare un po’ di foto di Joele. Immagini che ha poi condiviso, stando attenta a coprire il volto del giovane per motivi di privacy per cautela.

Tuttavia dopo poche ore sono arrivati indizi molto importanti: il suo nome (Joel Milan) è apparso sui profili di Uomini e Donne classico e Over. A questo punto la partecipazione del giovane al programma può dirsi sicura. A questo punto le immagini del nuovo concorrente sono apparse anche sulle pagine del programma, e lui ha subito riscosso un certo successo da parte del pubblico femminile… in attesa di mettersi alla prova nello studio di Maria De Filippi.