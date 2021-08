La conduttrice Rai racconta una pagina triste della sua vita e non le manda a dire a coloro che l’hanno criticata ingiustamente

A volte prima di aprire la bocca e criticare bisognerebbe riflettere e soprattutto ponderare bene quello che si dice. E’ questa la sintesi delle intenzioni che hanno spinto Paola Ferrari a sfogarsi nella sua ultima intervista rilasciata a “La verità”.

La conduttrice Rai è da anni una delle presenze fisse negli studi televisivi del servizio pubblico: da 90° minuto fino alla Domenica Sportiva, passando anche e soprattutto per i recenti Europei di calcio.

La giornalista è stata spesso criticata, sia per alcuni scivoloni dialettici che per il suo aspetto fisico. In tanti ad esempio hanno parlato dei suoi ritocchi al viso o delle luci esagerate utilizzate per coprire i segni del tempo sul suo volto. Eppure questa scelta è dovuta anche ad una malattia che ha colpito la Ferrari qualche anno fa.

Paola Ferrari si sfoga: “Presa di mira in modo volgare. Ho avuto un tumore”

“Si parla tanto di critiche sull’aspetto fisico delle donne, ma io sono stata presa di mira in modo volgare e forte, anche da molti comici della sinistra, paladini delle donne quando fa comodo a loro. Ma sa che c’è? Che sulla professionalità è difficile attaccarmi: faccio i miei errori, ma cerco di essere preparata. E allora ecco: sei vecchia, se vieni bene è merito delle luci“, ha affermato con durezza la giornalista, che poi ha parlato anche della malattia che l’ha colpita qualche anno fa.

Paola, infatti, ha dovuto fare i conti con un carcinoma al viso che l’ha costretta ad operarsi e all’applicazione di 40 punti di sutura nel 2014: “Questa è un’aggravante delle critiche. Ho avuto un tumore maligno, in viso. Destabilizzante, per chi lavora in video. L’ho affrontato e sono stata fortunata perché non sono stata in pericolo di vita. La paura semmai mi è venuta dopo”.

La giornalista ha poi ribadito il concetto secondo il quale nel mondo del calcio in tv essere una donna è davvero complicato e bisogna sgomitare per farsi valere. Lei è comunque riuscita nel suo obiettivo, anche se tra poco lascerà la Rai per dedicarsi alla società cinematografica di cui detiene un pacchetto di minoranza.

Prima però la aspettano i mondiali di Qatar 2022 e, se in campo ad emozionarci sarà sicuramente l’Italia di Mancini, in studio ci sarà ancora lei con i suoi ospiti.