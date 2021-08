“E’ finita”: la coppia più discussa di Uomini e Donne si rompe

Uomini e Donne, l’ex tronista di Maria De Filippi ha fatto due importanti annunci tramite il suo account Instagram: ecco cosa ha detto

Una delle coppie più famose di Uomini e Donne si è rotta? Sembra proprio di sì, e la notizia ha lasciato di stucco i fan del dating show di Canale 5. Ancora una volta gli indizi e poi le conferme sono arrivate dai social, con sospetti che via via si sono confermati. Si tratta della vicenda sentimentale che riguarda Massimiliano Mollicone e la sua relazione con Vanessa.

E’ stato lui stesso, in maniera ufficiale, ad annunciare la fine della relazione con lei. Eppure, le ipotesi e il gossip sulla crisi della coppia si rincorrevano, ormai, da settimane. La loro love story era nata all’interno del programma, e anche per questo creava una suggestione particolare.

Uomini e Donne: addio alla coppia nata nello studio di Maria De Filippi

In particolar modo i due sembravano molto uniti e affiatati, ma qualcosa poi è successo. “Ci siamo lasciati perché non eravamo più felici”, ha scritto Mollicone. Su Instagram la spiegazione della crisi: “E’ facile apparire sereni e contenti su Instagram”, ha detto. In realtà ha poi aggiunto che c’erano tanti problemi che separano e allontanano. In ogni caso l’ex tronista non ha mostrato rancore nei confronti della sua ormai ex fidanzata, riservando a lei delle belle parole e ricordando i momenti felici passati insieme.

Una relazione nata negli studi della Elios, ma che poi è cresciuta lontano dal programma. A dare fastidio a Mollicone alcuni pettegolezzi circolati nei giorni scorsi. In particolare, in alcune stories il ragazzo ha spiegato che non parteciperà al Grande Fratello Vip, smentendo la notizia di una sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini.