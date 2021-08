Harry e Meghan, la verità sul trasferimento in Nuova Zelanda

Royal Family: Harry e Meghan continuano a far discutere. Tutta la verità sulle voci di un trasferimento dei Duchi di Sussex in Nuova Zelanda

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle scatenano polemiche ogni volta che aprono bocca o che fanno un minimo movimento. Le parole dell’ex attrice di Suits, rilasciate ad Oprah Winfrey qualche mese fa, hanno fatto discutere tantissimo, accendendo i riflettori sulla questione del razzismo all’interno della Royal Family britannica.

Pare che le disavventure di Meghan nel Regno Unito siano state decisive per il trasferimento della coppia oltreoceano all’inizio del 2020. Da quel momento, i rapporti tra Harry, Meghan ed il resto della monarchia inglese non sono molto positivi. Anzi, in più occasioni abbiamo avuto modo di raccontare alcune polemiche scoppiate tra le due fazioni.

I due Duchi di Sussex si sono trasferiti nei primi mesi del 2020 in Canada. Con l’arrivo della pandemia mondiale hanno preferito spostarsi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, nello stato della California. La loro villa è situata nella zona di Montecito ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

È proprio la residenza dell’ex attrice statunitense e di suo marito che ha riacceso le luci dei riflettori sulla coppia nelle ultime ore. Secondo alcune fonti provenienti dall’Oceania, i due ex reali avrebbero incrociato la Nuova Zelanda nel loro destino. Vediamo insieme quali sono i dettagli di questa vicenda e dove andranno a vivere i Duchi di Sussex in futuro.

La villa di Montecito, California

Come tutti sanno ormai, Harry d’Inghilterra e Meghan Markle vivono in una splendida villa a Montecito, nella Contea di Santa Barbara. La coppia ha scelto la residenza californiana perché, con l’arrivo della pandemia, si sentiva più sicura andando a vivere negli Stati Uniti d’America. All’inizio del 2020, infatti, i due ex reali si erano trasferiti in Canada.

La villa è stata costruita nel 2003 ed ha uno stile mediterraneo. L’edificio vanta ben sedici bagni, nove camere da letto, due saune, una biblioteca molto fornita e c’è anche la possibilità di utilizzare un ascensore. Harry e Meghan hanno vicini molto famosi, come Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Drew Barrymore e Gwyneth Paltrow.

La tenuta è molto estesa. Si estende per circa sette ettari di terreno ed il precedente proprietario era l’oligarca russo Sergey Grishin, un ingegnere molto ricco, che ha fatto fortuna grazie alla sua RosEvro Group, della quale era presidente. Pare che la villa sia stata consigliata ad Harry e Meghan da alcuni amici già residente negli Stati Uniti.

È molto probabile che i due Duchi di Sussex abbiano scelto proprio questa villa a Montecito per questioni di privacy. Dopo aver abbandonato la Gran Bretagna, l’ex attrice statunitense e suo marito hanno perso la scorta reale. Pare che la posizione particolarmente sicura dell’edificio sia stata decisiva per il trasferimento.

Harry, Meghan e la Nuova Zelanda

Ma cosa c’entra la Nuova Zelanda? Patsy Reddy, governatrice della Nuova Zelanda e rappresentante della Regina Elisabetta nel paese dell’Oceania, ha spiegato il nesso all’Associated Press, un’agenzia di stampa internazionale con sede negli Stati Uniti d’America. I due ex reali avevano manifestato la volontà di trasferirsi in Nuova Zelanda già nel 2018.

Ecco le parole della governatrice: “Ricordo che eravamo stati all’Abel Tasman National Park, ci siamo seduti e mi hanno detto che avrebbero immaginato di vivere in un posto simile. A quel punto mi hanno detto se fosse possibile trovargli una residenza qui, in Nuova Zelanda”. Queste le parole rilasciate a People e riportate dall’Associated Press.

Ovviamente, la governatrice ha immediatamente aperto le porte ai due Duchi di Sussex con enorme entusiasmo, promettendo che si sarebbero rivisti per approfondire il discorso. “Si stavano guardando intorno, volevano capire dove far crescere i loro figli. Da quel momento hanno preso molte decisioni, che conosciamo tutti”.

Pare che Meghan Markle sia rimasta molto colpita dall’accesso all’aria aperta e dalla popolazione neozelandese, sempre molto amichevole. “Ho pensato che fossero una coppia adorabile e spero in futuro che vengano a vivere qui”, ha concluso Patsy Reddy. Al momento, i due ex reali non hanno intenzione di spostarsi dalla California, dove vivono insieme ai due figli, Archie e Lilibet Diana.