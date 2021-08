Scopriamo insieme che fine ha fatto Draco Malfoy, la nemesi di Harry Potter. La sua vita è diversissima

Ti ricordi chi è Draco Malfoy? E’ il mago biondissimo, nemico di Harry Potter e studente della scuola di Hogwarts.

Lui era il personaggio che divideva in due i fan della saga: c’è chi non ha mia accettato il suo primo legame con Voldemort e chi invece lo ha ritenuto ingenuo e l’ha giustificato.

Draco provava una forte invidia per Harry Potter e ogni momento era buono per sfidarlo o prenderlo in giro. Ma soprattutto, il minore dei Malfoy, amava far sentire sbagliata la mezzosangue Hermione Granger.

Insomma, Draco non era proprio un ragazzo facile, ma con l’andare avanti dei film anche lui si scopre in parte buone. Aveva solo molta paura degli ordini di suo padre.

E’ Tom Felton l’attore interprete di Draco Malfoy e a soli 11 anni ha iniziato a far parte del cast del film. La saga è tutta basata sui libri della scrittrice inglese JK Rowling.

Oggi ha 33 anni e la sua vita è cambiata molto, ecco perché

Tom Felton, alias Draco Malfoy, dagli 11 ai 33 anni

Sono 10 anni in cui non vediamo più il nostro Tom Felton recitare nei panni di Draco Malfoy, ma la sua carriera è andata avanti.

Ha preso parte a film e serie di successo come The Flash in cui interpreta Justin Albert, uno storico che si unisce al team di Flash per difendere Central City.

Il suo ultimo lavoro è dell’anno scorso ed è una comparsa nel film intitolato Guida per babysitter a caccia di mostri, diretto da Rachel Talalay.

Tom si sta dedicando anche alla scrittura di musica: sa suonare la chitarra molto bene, come fa vedere sulla sua pagina Instagram. Il ritmo jazz, gli occhi azzurri e la sua voce fanno sicuramente innamorare.

L’ex Draco Malfoy è molto attivo sulla sua pagina social e mostra piccoli scatti di ogni giorno: il suo labrador, la partita di golf e di calcio, un sacco di musica e tante foto del backstage di Harry Potter.

Tom non si è sicuramente scordato il ruolo che l’ha reso famoso a livello mondiale e proprio per questo ricerca spesso vecchie foto sul set del mondo di JK Rowling.

Foto con Ron Wesley, di lui versione mago, disegni fatti dai fan. Felton vuole condividere questi suoi ricordi insieme ai suoi fan e ringrazia ogni giorno il piccolo Malfoy dai capelli biondi sempre perfetti e con la lingua tagliente