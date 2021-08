“Sono stato male”: confessione drammatica del famoso professionista RAI

Uno dei professionisti RAI più amati fa una confessione drammatica dopo mesi di silenzio sui social: “Sono stato male”

Ballando con le stelle riaprirà la nuova stagione il 16 ottobre 2021 su Rai 1. La conduttrice Milly Carlucci si è impegnata negli ultimi mesi nel trovare nomi e volti nuovi per mantenere costante il successo che questo format porta ogni anno.

Nelle ultime ore, un ex star del programma di Rai 1 ha risposto ai fan sul suo profilo Instagram. Non si faceva sentire da molto tempo e finalmente ha spiegato il perché. Vediamo cosa è successo

Raimondo Todaro, dopo mesi di silenzio, fa una confessione “Sono stato male“

Raimondo Todaro è un ballerino e coreografo che ha lavorato per Ballando con le stelle.

Nell’ultima edizione lavorava in coppia con Elisa Isoardi ed erano riusciti ad arrivare alla finale. Purtroppo entrambi erano infortunati e le gambe non hanno retto, ma sono comunque riusciti ad arrivare al secondo posto.

- Advertisement -

Leggi anche –> Raimondo Todaro ad Amici? Dal passato esce un dettaglio che spiegherebbe tutto

E’ dal 29 Luglio che Raimondo non pubblica più post sul suo Instagram e i fan si sono preoccupati molto.

Proprio per questo motivo, l’ex ballerino ha voluto chiarire la situazione con un video sulla costa palermitana.

“Tutti mi avete chiesto che fine avessi fatto, purtroppo come sapete ho avuto il Covid e l’ho preso in maniera forte, perché sono stato parecchio male, però adesso per fortuna tutto è passato e finalmente mi godo le vacanze” spiega Raimondo e conclude: “Sono stato parecchio male“.

La malattia presa in forma leggera non ha neanche permesso al ballerino e a Milly di incontrarsi.

La conduttrice di Ballando con le stelle è rimasta molto male dal mancata riunione tra i due soprattutto dopo 15 anni di amici e collaborazioni.

A tal proposito, l’ex star del programma ha parlato: “Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa“.

Leggi anche –> Raimondo Todaro e Milly Carlucci: botta e risposta al veleno. Volano stracci

I due non si sono ancora visti e la situazione è tesa tra loro due. Milly crede che Raimondo abbia iniziato delle collaborazioni e quindi abbia deciso di non partecipare più al programma, ma questo non è vero.

Alcuni giornali hanno scritto che parteciperà come professionista nella nuova edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ma Raimondo ha smentito le voci.

Raimondo Todaro si sente felice e anche impaurito per settembre: non sa a cosa andrà incontro e quale nuova esperienza inizierà. Sicuramente si sente pronto a tutto e non vede l’ora di danzare ancora per i suoi fans