La famosa App ha implementato una nuova opzione che vi permetterà di fare incontri indesiderati sulla piattaforma. Come funziona

Tinder è da anni una delle applicazioni più utilizzate per trovare l’anima gemella oppure per trovare semplicemente un partner con cui condividere un’appuntamento. Il funzionamento è ormai noto: si scorrono le foto degli utenti registrati, si scelgono quelle che ci piacciono e se il “like” è ricambiato si può messaggiare ed organizzarsi in privato.

Eppure, in un’epoca in cui la privacy è sempre più importante, il meccanismo aveva un grande intoppo: facile infatti imbattersi in un amico, in un ex o in un collega di lavoro. E non tutti erano felici di trovarsi davanti un conoscente su un app per appuntamenti. Gli sviluppatori si sono messi al lavoro ed hanno così risolto il problema.

Tinder, la nuova funzione “Blocca contatti” evita incontri indesiderati

Con l’ultimo aggiornamento, infatti, la situazione può essere risolta abbastanza facilmente utilizzando la nostra rubrica dei contatti. “Se aderisci alla funzione, utilizziamo il tuo elenco di contatti in modo che tu possa selezionare rapidamente e facilmente i contatti che desideri evitare su Tinder”, si legge nelle note dell’ultima funzione Blocca Contatti introdotta sull’app.

In poche parole verranno caricati i numeri telefonici che abbiamo in rubrica e partendo da quelli si potrà scegliere chi bloccare, evitando che tra uno swipe ed un altro escano le foto dei nostri conoscenti e viceversa.

Per attivare questa opzione basterà aprire la app, cliccare sul proprio profilo e visualizzare la schermata delle impostazioni. Dopodiché, scorrendo verso il basso, si potrà selezionare “Blocca contatti“. Bisognerà poi autorizzare l’app ad accedere alla nostra rubrica e selezionare i nomi che non vogliamo più incontrare durante la navigazione.

Tinder ha spiegato anche cosa succederà se per caso si deciderà in un secondo momento di disabilitare la funzione: “Quando esci dalla funzione, conserveremo solo le informazioni di contatto delle persone che hai bloccato (nome, email e/o numero di telefono)”.

Insomma, se vorrete non incapperete più in incontri indesiderati.