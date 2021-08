Grande Fratello Vip, scintille in casa: due nemici infuocano il reality

Grande Fratello Vip, entra un frizzantino personaggio e pure il suo rivale: ecco chiè. È una persona con cui ha litigato dalla D’Urso

Non manca molto all’inizio della prossima, molto attesa, sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il super reality di Canale 5 si annuncia imponente come non mai (durerà forse 7 mesi) e il conduttore Alfonso Signorini sta preparando un grande cast. La prima puntata è prevista il 13 settembre e presto sulle reti Mediaset arriveranno i primi spot promozionali.

Non ci sono ancora molte notizie ufficiali, se non la squadra di opinionisti (due in studio e due da casa) e la “mappa” della nuova casa che è stata svelata in anteprima. Per quel che riguarda gli inquilini ci sono solo indiscrezioni, ma sembra certo che tra questi ci sarà la bella Soleil Sorge, già protagonista in passato dell’Isola dei Famosi. La presenza della grintosa showgirl annuncia già possibili discussioni e polemiche all’interno della casa.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, clamorosa decisione di Mediaset: cambia tutto per Signorini

Grande Fratello Vip, scintille in arrivo nella casa

- Advertisement -

Il motivo, secondo il settimanale Oggi, sarebbe la presenza assieme a lei di una personaggio col quale ha litigato spesso. Si era pensato a Luca Onestini, il suo ex fidanzato che è stato tradito per Marco Cartasegna. In realtà il nome dovrebbe essere un altro: si tratterebbe, invece, di Marco Ferrero. Di chi si tratta? E’ l’influencer che denunciò un’aggressione omofoba nei suoi scontri, anche se poi si scoprì che si era inventato tutto.

Leggi anche – Grande Fratello: dalla delusione d’amore in tv alla svolta radicale. Che fine ha fatto Mary Falconieri

Il ragazzo arrivò perfino a picchiarsi da solo. Questo episodio ha scatenato una feroce critica da parte di Soleil, che nei salotti di Barbara d’Urso ha discusso ferocemente con il diretto interessato. Ecco perché la loro contemporanea presenza nella casa già preannuncia scintille e frizioni di ogni tipo.