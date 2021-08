Grande Fratello: ricordate Mary Falconieri? La ragazza che si innamorò perdutamente del Dott. Giovanni Angiolini? Oggi ha cambiato completamente vita



Mary Falconieri, protagonista del Grande Fratello nell’edizione 14, non sempre è stata fortunata in amore. Tradimenti e illusioni non sono mancati nel suo percorso, tanto che durante il programma ci sono stati sogni infranti.

Il Grande fratello che tornerà in onda a settembre con la nuova edizione per la quale sono già in corso i casting per i nuovi concorrenti, sa come complicare le relazioni dei partecipanti, e Mary è caduta nel tranello dell’amore. Giovanni Angiolini, ortopedico sardo che ha dovuto abbandonare il programma proprio per impegni di lavoro, è noto ai telespettatori che seguono da sempre il programma: è stato un grande amore della Falconieri.

Amore e tradimento però hanno fatto irruzione nella loro vita, fin da quando Valentina la modella ha fatto irruzione nella casa, suscitando gelosie e litigi. Situazione insostenibile per l’ex gieffina, ha dovuto dire addio a questa storia finita male.

Grande fratello, come si sa, dà delle opportunità che possono essere colte al volo, ma ciò che è più importante è: fare il proprio percorso e godersi ogni momento nel programma. Condizione che secondo Kevin, amico in casa di allora, Mary non si è goduta fino in fondo proprio a causa del suo innamoramento. Appena lui è andato via, lei è stata solo triste. Se si affronta il Grande fratello con qualcuno accanto, è proprio come nella vita quotidiana, i problemi potrebbero essere sopportati meglio in due, ma non sempre è così.

Grande fratello e l’amore a lieto fine di Mary Falconieri

Grande fratello è portatore di notizie belle e brutte, ne ha sempre una, come le nuove sostituzioni che avverranno per l’edizione Vip, certamente non ha portato felicità nella vita di Mary, ma un amore finito male. Mary però non si è lasciata abbattere da una storia che l’ha fatta soffrire, così è andata avanti. Dopo essersi lasciata, nel 2018 fa di nuovo il suo incontro con il destino, trova: l’uomo a cui ha giurato amore eterno all’altare.

Non si tratta di un ex gieffino, ma un avvocato: Giuseppe Matteo Schiavello. La dimostrazione della sua felicità è pubblica, sotto gli occhi di tutti Mary condivide le foto del matrimonio sulla sua pagina personale di Instagram, ecco le foto:

Grande fratello non sempre porta il sereno, ma a volte è proprio nelle nuvole delle esperienze negative che ci sono le basi per prepararsi al vero amore!