Grave lutto in Rai: l’annuncio straziante e il dolore dei fan

La notizia ha fatto dispiacere tutti: la famosissima annunciatrice Rai si è spenta. Era la più famosa delle cosiddette “Signorine Buonasera”

Un volto notissimo, almeno per chi oggi è meno giovane. Una volta in Rai spopolavano le cosiddette “Signorine Buonasera”, vale a dire le annunciatrici che – in genere prima delle 20 – presentavano il programma della serata elencando i programmi e i relativi orari. Quando non c’era internet era più complicato scoprire i palinsesti. Per questo quasi tutti seguivano quei rituali e quotidiani annunci con attenzione.

Anche per questo motivo queste annunciatrici (che appunto esordivano con un puntuale “buonasera”) erano diventate famosissime. Molte di queste erano anche avvenenti, ma una in particolare era la più famosa di tutte. Aveva l’aria dolce, quasi di una mamma o una zia, ed è diventata nel tempo l’annunciatrice per eccezione: anche perché era la più esperta e senza dubbio la più brava.

Leggi anche – Dramma a Masterchef: morta la star più amata del talent

Rai, addio alla più famosa delle “Signorine Buonasera”

- Advertisement -

Si tratta di Nicoletta Orsomando, un volto notissimo della Rai. La donna, purtroppo, si è spenta ieri a Roma all’età di 92 anni. Era ricoverata in un ospedale di Roma a causa di una malattia che l’aveva colpita di recente. Ha lavorato in Rai per ben 40 anni, dal 1953 al 1993, fino al giorno in cui è andata in pensione tra molte celebrazioni.

Leggi anche – Raffaella Carrà è morta, addio al caschetto biondo simbolo del nostro Paese

La Orsomando era ricordata per il suo sorriso dolce, la gentilezza e il garbo. Negli anni era diventata un volto familiare e molto noto. Tutti gli italiani le erano affezionati e ancora la ricordano con piacere, nonostante le sue apparizioni si erano sempre più ridotte nel tempo.