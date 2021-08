Anticipazioni Grande Fratello Vip: “Edizione particolare”, gli ultimi rumors riguardano una perentoria decisione di Mediaset per Alfonso Signorini

Non manca molto, ormai, all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Come sempre al timone del super reality di Canale 5 ci sarà Alfonso Signorini, che avrà l’obiettivo di replicare il grande successo della scorsa edizione, la quinta. La data è fissata al prossimo 13 settembre e qualche dettaglio è già ufficiale: ad esempio le due opinioniste in studio, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Altre due si aggiungeranno “da remoto” e saranno esperte di reality e social. Per quel che riguarda i concorrenti preferiamo non azzardare ipotesi, visto che ad oggi non c’è stato ancora nessun annuncio ufficiale. Quello che, invece, è emerso è che la prossima edizione sarà “lunghissima”. Lo scrive il settimanale “DiPiù Tv”, che addirittura parla di un inizio a settembre (e questo è certo) e il termine dello show addirittura ad aprile. Se così fosse sarebbero ben 7 mesi di durata per il reality, che mai si era spinto così avanti.

Grande Fratello Vip, la durata sarà maxi?

Secondo il giornalista, la decisione di un’edizione ‘extra long’, sarebbe arrivata dai vertici di Mediaset e già comunicata con Alfonso Signorini. A questo punto l’allestimento del cast diventa cruciale. Si continua a parlare della partecipazione del “mago” Giucas Casella e della cantante lirica Katia Ricciarelli. Dovrebbe esserci anche Soleil Sorge, ex partecipante all’Isola dei Famosi. Tra gli indiziati anche il figlio di Patrizia Mirigliani e Tommaso Eletti, visto a Temptation Island.

Probabilmente la scelta di Signorini ricadrà su un acuto mix tra vip “veri”, ossia personaggi effettivamente molto conosciuti e i volti “seminuovi” pescati e/o riciclati da altri reality e dating della casa e qualche influencer che aiuterà a spingere il programma sui social. Non a caso l’operazione è risultata vincente lo scorso anno, visto che la “star di Instagram” Tommaso Zorzi ha poi spopolato vincendo il programma e diventando un solido personaggio televisivo.