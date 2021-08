Grande Fratello Vip, cambia tutto: la nuova casa è per veri nababbi

La nuova casa del Grande Fratello Vip è una vera sorpresa. Ecco tutte le novità

Il Grande Fratello Vip è in corso di costruzione. Alfonso Signorini è stato confermato nuovamente come conduttore accompagnato dalle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Le scelte del cast non sono ancora note, ma si prospetta una nuova edizione da urlo.

Sono tante le novità di quest’anno, a partire dalla casa: ci sarà una stanza innovativa.

Vediamo cosa ha in mente la produzione del programma

La nuova casa del Grande Fratello Vip e il tema che l’accompagna

La casa del Grande Fratello Vip è creata ad ok per creare dinamiche nella casa. I colori dei mobili, la piscina e la posizione dell’arredamento servono per tenere svegli e attivi i concorrenti del programma.

Alfonso Signorini crede che delle novità nella disposizione della casa creino nuove interazioni. I concorrenti devono vivere insieme 24 ore su 24 e il rischio che la situazioni diventi un po’ noiosa è alto.

Ecco perché Andrea Palazzo, storico capo progetto del Grande Fratello, ha aggiunto una nuova ala alla casa a tema Love Boat, la serie televisiva degli anni 80.

Questo spazio verrà occupato da pochi coinquilini della casa per avere dei confronti e per stimolare nuove conversazioni.

Andrea ha così spiegato: “La suggestione da cui siamo partiti è stata quella di una nave da crociera: il ponte di una nave, le cabine, ecc.“.

Ma ecco che spiega come sarà disposta il nuovo lato della casa: “Ricorda ironicamente la serie tv Love Boat, ma quello che realmente accadrà in questo nuovo spazio potrebbe non essere solo ‘Love and Peace’… potrebbe accadere di tutto, come al solito“.

Andrea è convinto che l’interazione tra i concorrenti, in questo spazio, faccia uscire fuori un lato tutto nuovo permettendo allo spettatore di conoscere ancora di più ogni lato del coinquilino.

“Tutte le volte che i nostri vip si ritrovano ad avere a che fare con un nuovo spazio, una location insolita all’interno della casa, gli effetti sulle dinamiche del gruppo sono sorprendente” spiega Palazzo e conclude: “Basta davvero un piccolo cambiamento per stravolgere le cose in quella casa“.

Si aggiunge poi la presenza di varie porte misteriose e starà al concorrente riuscire ad aprirle. Tante sorprese e tante innovazioni che sorprenderanno concorrenti e telespettatori.

Insomma, non stiamo più nella pelle: questa nuova edizione del Grande Fratello Vip si prospetta una vera e propria bomba. Tutti pronti a sognare nella profondità del mare