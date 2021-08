Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini vuota il sacco sui compensi da capogiro. Il conduttore ha finalmente fatto chiarezza

Il Grande Fratello Vip 6 sta per arrivare: non manca molto, ormai, al 13 settembre. Quella la data (seppur non ancora ufficiale) della prima puntata del super reality di Canale 5. Definito il gruppo dei quattro opinionisti (di cui due ancora misteriosi) si aspetta, ora, di conoscere il cast dei concorrenti. E a tal proposito c’è una polemica che tiene banco in questi giorni d’agosto.

Di recente il giornalista di gossip Davide Maggio aveva raccontato che l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi, Raz Degan, aveva chiesto ben 500mila euro per rimanere solo 30 giorni nella casa. Un’indiscrezione che ha molto infastidito l’attore, che ha smentito con forza il giornalista attraverso un post su Instagram. Intanto, sempre secondo Maggio, la produzione avrebbe liquidato la richiesta di Degan, ritenendola eccessiva.

Grande Fratello Vip e Raz Degan: Signorini conferma la richiesta “folle”

Voci che hanno infastidito anche il conduttore e autore capo del programma, Alfonso Signorini. Raz Degan ha parlato di “spazzatura” e di “dignità non in vendita” nel suo post. Non è molto chiaro, in effetti, se l’attore si riferisse alle notizie secondo lui prive di fondamento oppure direttamente al reality di Canale 5. Ecco perché Signorini ha voluto chiarire la questione, evidentemente infastidito dall’atteggiamento di Raz Degan.

“Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il “signor” Degan a Mediaset”. Queste le parole scritte dal conduttore sul settimanale che dirige, “Chi”. A questo punto è Signorini a smentire Degan, confermando invece le notizie di Davide Maggio.