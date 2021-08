Nonna bis a 55 anni! Un nuovo e bellissimo traguardo raggiunto per la conduttrice Rai che vede allargare il proprio nucleo familiare. Il dolce annuncio conquista tutti.

Nonna bis più amata di sempre! Nuova gravidanza per figlia di nota conduttrice. Vivere un evento così delicato e profondo, è un’esperienza magnifica, la nascita di un bambino riempie il cuore di gioia. Ultimamente si è molto parlato di gravidanze, una di queste è stata protagonista di un battibecco con la nota showgirl.

Nonna non si nasce, si diventa, perché lo si impara con il tempo. Le prime difficoltà, le pappette e i riposini dei bebè, diventano la sfida quotidiana per i neo genitori che apprendono dai più anziani cosa fare, cioè i nonni.

I nonni sono un punto di riferimento costante per i nascituri, oltre che per i neo mamma e papà, infatti senza non si può parlare di famiglia.

- Advertisement -

La nonna in questione è felicissima perché accoglierà preso un nuovo bambino! La figlia, una nota agente dello spettacolo, è di nuovo incinta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, nuova gravidanza in vista per un’ex gieffina, lancia frecciatina a Belen!

Nonna bis si prepara alle nuove notti insonni!

I figli so’ pezze ‘e core! Seppur è molto difficile gestire la famiglia con tutti i retroscena che subentrano nel corso del tempo, meno male che ci sono i nonni ad aiutare. La nuova nonna bis è una conduttrice molto famosa.

Diciamo che non sempre però essere mamme è una scelta di tutte. A volte, entrano in gioco problematiche per niente semplici da risolvere, come per la famosissima cantante che in seguito ad uno stupro ha dovuto dire di no alla continuazione della gravidanza. Un dolore pesantissimo da portare avanti per il resto della vita, ma che è stato inevitabile. In episodi del genere occorre dare appoggio ed aiuto, perché ogni scelta è da rispettare. Fortunatamente non sempre è così, infatti la news riguarda il lieto evento.

La nonna bis che può gioire per il secondo nipotino è Paola Perego!

La figlia, Giulia Carnevale è incinta per la seconda volta del marito Filippo Giovannelli. Giulia è una nota agente dello spettacolo, ma come la mamma, decide di mantenere molta riservatezza nelle questioni familiari. Nel 2018 è nato Pietro, il primogenito della coppia, ma soprattutto primo nipotino! Ecco la foto della coppia che fa il dolce annuncio della seconda gravidanza:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La violenza dello stupro, tutti i retroscena dell’aborto e del trauma della celebre artista

Insomma, una bellissima notizia per la conduttrice che da poco aveva subito uno sgarro nella conduzione del programma Parliamo Sabato su Rai 1, cancellato nel 2018 a causa di un bassissimo share. Adesso Paola torna in tv con Simona Ventura in Citofonare Rai Due, in onda sull’omonimo canale nella fascia mattutina tra le 11,00 e le 13,00. Una grande rinascita per la conduttrice, non resta che augurarle il meglio e tanto felicità!