Bianca Guaccero, durissimo sfogo: l’attrice non si trattiene e vuota il sacco

Bianca Guaccero non ne può più, doveva sfogarsi! La dichiarazione della conduttrice stupisce tutti, ma non poteva fare altrimenti. Ecco la verità.

Bianca Guaccero non sta più zitta, dice la sua! L’amata conduttrice di Detto Fatto su Rai 2, è un volto familiare al quale i telespettatori non possono fare a meno, dato che quotidianamente intrattiene con il suo programma e la sua indiscussa solarità.

Bianca, classe 1981, è un’attrice e conduttrice italiana. Inizia la sua carriera recitando nel film del 1999 Terra Bruciata di Fabio Segatori, poi in altri come Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini nel 2000, mentre nel 2001 interpreta il ruolo di Angelica nel film Tra due mondi di Fabio Conversi. Ha anche affiancato Pippo Baudo nella conduzione di Sanremo nel 2008, e partecipa anche a reality come Tale e Quale Show nel 2015.

Artista a 360°, canta, balla, recita e sa intrattenere con grande simpatia. Torna in studio dopo un lungo periodo di assenza al quale dedica una profonda confessione che ha sconvolto i fan. In ogni caso, la Guaccero è sempre stata molto spontanea e diretta, senza lasciare nulla al caso.

Trasparente e cristallina, non ci mette molto a dire la sua, soprattutto se in risposta a pesanti polemiche scoppiate sulla sua persona. Ecco cos’è accaduto.

Bianca Guaccero è una delle professioniste più complete del panorama televisivo e cinematografico italiano. Talentuosa, energica e di cuore, è stata vittima della gogna mediatica che porta al tribunale dei social media. Le pesanti critiche l’hanno additata come una serva del sistema!

Nell’ultima dichiarazione ha raccontato l’inferno che ha passato, augurandosi che non riaccada mai più. In ogni caso, ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, senza però danneggiare nessuno. In seguito alle critiche degli haters che si impersonano leoni da tastiera, ecco il post e le parole dedicate a questi.

“Volevo ringraziare tutte le persone che ieri mi ha dato della “criminale”, “cavia”, che hanno smesso di seguirmi, che mi hanno additata come “serva del sistema”, che mi hanno detto “da te non me lo aspettavo”, “venduta”, “topo da laboratorio”, “purgata da un siero sperimentale”, “spero non ti capiti nulla”… ecc ecc….. questo sarebbe senso civico? Rispetto? Buon senso? Coscienza? La società? Una persona oggi non è più libera di esprimere le proprie idee senza subire una gogna virale? Non ho offeso nessuno, obbligato nessuno. Ognuno ha le sue idee, e deve essere libero di esprimerle. Ma tutto questo livore ha a che fare con qualcos’altro…

mi ha colpita profondamente… ed è qualcosa su cui veramente dover riflettere. Forse perché si ha bisogno di essere ascoltati, perché si è spaventati, confusi?… non so… ma bisogna riflettere. Ho fatto il post con la solita trasparenza che mi contraddistingue. Fotografata da un amico, in un momento che ritenevo importante, e che volevo condividere con chi, come me, crede in questa battaglia. Ma tutto questo odio sinceramente mi lascia spiazzata. Se una persona ha un’idea è giusto che la esprima. Altrimenti si diventerà davvero schiavi di un sistema in cui avremo sempre e solo paura, paura di dire qualsiasi cosa senza essere “lapidati”, paura di un gesto che non metta tutti d’accordo… semplicemente paura di esistere”.