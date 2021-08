Belen Rodriguez è in forma smagliante dopo il parto, ma dopo il parto ha preso una drastica decisione.

Belen Rodriguez è una delle bellezze più rinomate dello schermo italiano. Simpatica, intrigante e sensuale, Belen ha conquistato sia donne che uomini.

Dopo essere stata al centro della cronaca rosa per anni, adesso sembra essersi calmata. Da più di un anno, la modella argentina frequenta l’hair staylist Antonio Spinalbese di undici anni più giovane di lei.

La coppia, nonostante le prime difficoltà per la differenza di età, si ama da impazzire e ha così deciso di mettere al mondo un figlio insieme.

Ed ecco che nel 2 luglio di quest’anno è nata la piccola Luna Marì. Il parto è andato nel migliore dei modi e i genitori sono contentissimi.

Belen ha però un piccolo problema: nei 9 mesi di gravidanza ha cercato di tenersi in forma nel migliore dei modi mangiando sano e facendo allenamento.

I risultati si vedono già adesso, ma la modella è in difficoltà con una parte del suo corpo.

Vediamola insieme

Belen Rodriguez e il lato del corpo che tiene nascosto

Sono passati circa 40 giorni dal giorno del parto di Belen Rodriguez e la modella argentina è già in formissima. Il pensiero del pancione è già stato allontanato dalla mente dei suoi fan e Belen si diverte a mostrarsi perfetta nonostante la seconda gravidanza.

E’ fiera del lavoro che ha fatto per mantenersi tonica e ancora sensuale. Proprio per questo pubblica scatti provocanti sul suo Instagram, ma tiene un dettaglio sempre nascosto.

Nonostante il caldo di questa estate, Belen non si mostra come suo solito in costume. Tiene sempre celato un lato del suo corpo: il ventre.

Nove mesi di gravidanza e il parto rendono la pancia diversa: più molle e meno tonica, ma è tutto normale.

Belen è insicura su questo punto? Lei è sempre stata la più bella e desiderata d’Italia e non ha voglia di mostrarsi imperfetta, pensano molti fan.

I follower hanno notato di questo dettaglio: è da mesi che Belen non si mostra in costume. Infatti, sotto i suoi post, commentano il fatto che non esponga la totalità del suo corpo. Qualcuno la offende dicendo che faccia troppo uso di Photoshop e che non è possibile che sia già così perfetta.

Belen Rodriguez non casca nelle provocazioni e decide di fare quello che più si sente per stare bene. In questo momento non si sente sicura a mostrarsi e preferisce tenere alcuni lati di se solo per lei e il fidanzato.

Vuole riprendersi con tutta calma dal parto per poi dimostrare che ha ancora un fisico pazzesco