Belen Rodriguez ha pubblicato alcuni scatti su Instagram che hanno fatto discutere non poco i suoi followers: il motivo della polemica

Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro delle polemiche. La bella showgirl, che poco più di un mese fa ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì, si è ormai completamente ristabilita dopo il parto e sta trascorrendo questo periodo prendendosi cura della sua piccola insieme al compagno Antonino Spinalbanese.

Del resto, dopo la grande gioia, ci sono state giornate abbastanza complicate per la showgirl che nel periodo estivo è tornata anche a lavorare registrando alcune puntate di “Tu si que vales”. La gravidanza non è stata delle più semplici, così come confessato da Belen stessa in un’intervista recente, eppure dopo poche settimane la soubrette sudamericana ha già recuperato pienamente la sua forma fisica.

Un po’ per vanità, un po’ per orgoglio, la showgirl ha deciso di mostrarsi di nuovo in tutta la sua bellezza su Instagram. Ma il risultato non è stato sicuramente quello sperato.

Belen Rodriguez si spoglia davanti allo specchio: i fans non gradiscono

Come potete vedere dalla foto postata qui sopra e proveniente direttamente dal profilo ufficiale della presentatrice tv, “approfittando” del gran caldo Belen si è mostrata fotografandosi davanti ad uno specchio antico con indosso soltanto un asciugamano.

“Calor calor” ha scritto nella didascalia, aggiungendo una faccina sorridente. Chi sicuramente si sarà letteralmente “squagliato” vedendo questo scatto hot è stato il pubblico a casa che la segue sui social. Ma ce ne sono tanti che invece non hanno apprezzato le foto della sudamericana.

“Vestiti che hai 2 figli”, ha scritto un utente secondo il quale Belen avrebbe esagerato nel mostrare alcune parti del corpo tra cui il suo meraviglioso lato b. E ancora si legge: “Fai prima a spogliarti, tanto sei abituata”: “Ma una donna deve per forza (s)vestirsi così per sentirsi bella, apprezzata? La sensualità e la bellezza è anche altro, si può essere ASSAI SEXY anche con il c**o coperto”. Della serie, non si può mai piacere a tutti.