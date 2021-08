Gigi D’Alessio torna a far parlare di sé, ma non per la sua musica. Denise, la sua fidanzata, riceve un bellissimo gesto che il cantautore non aveva mai fatto prima.

Gigi D’Alessio è sotto l’occhio del ciclone: aspetta un quinto figlio e compie un gesto totalmente inaspettato! Il cantautore napoletano più apprezzato di tutti i tempi, continua a stupire, ma non perché ha prodotto nuove canzoni, ma per il gossip che si cela dietro la sua vita privata e le relazioni personali.

Gigi è fidanzato con Denise, di 26 anni più giovane. L’amore non ha età, questo lo sapevamo già in seguito alla sua storica favola d’amore con Anna Tatangelo, ex compagna e collega con la quale aveva già avuto un figlio nel 2011, Andrea. Quarto di tre, già avuti con la precedente moglie Carmela Barbato, Claudio, Ilaria e Luca.

L’amore rende vivi, felici, e soprattutto spensierati! Il settimanale Chi è stato il primo ad immortalare le foto della gravidanza, ed è stata la fonte che ha dato la notizia che ha sconvolto i fan. In seguito agli ultimi eventi che hanno gelato Anna Tatangelo che ha avuto una durissima reazione, continuano le news sulla vicenda.

- Advertisement -

Le novità non finiscono qui perché Gigi D’Alessio ne ha combinata un’altra. Ha compiuto un gesto che difficilmente l’ex potrà mandare giù, anche perché totalmente inaspettato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gigi D’Alessio, chi è Denise la nuova fidanzata, tutta la verità sulla loro relazione

Gigi D’Alessio è innamorato pazzo di Denise: ecco il gesto

La coppia corona il proprio sogno d’amore con un figlio. Ha dimenticato presto Anna, la quale è fidanzata con un ragazzo più giovane presentato proprio dall’ex compagno, causando non poche chiacchiere e gossip tra i personaggi del mondo dello spettacolo.

Il cantautore napoletano è entusiasta e al settimo cielo per la notizia. Infatti, grazie al primogenito Claudio, è diventato nonno di due bellissime bambine, Noemi e Sofia. Il figlio è molto vicino al padre, lui stesso ha condiviso delle parole molto dolci che parlano di Gigi, e che condivide con il settimanale DiPiù Tv:

“quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. come quella che sta vivendo mio padre. non so molto, ma una cosa è certa: di fronte ad un evento del genere si può soltanto dire: tanti auguri!

Per l’occasione Gigi compie un gesto clamoroso: ha comprato un anello tempestato di diamanti per la bella fidanzata! Gesto che ovviamente non è passato inosservato, nonostante i tentativi di privacy che hanno contraddistinto la coppia. Innamorati e felici per la nascita del futuro bebè, non si può che augurare il meglio, anche perché il sesso e il nome sono già noti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gigi D’Alessio, ormai Anna Tatangelo è soltanto un ricordo, nella sua vita fa spazio alla bellissima Denise

Sarà un bel maschietto e lo chiameranno Francesco! La relazione di Gigi con Denise sta correndo più del previsto, mai si sarebbe immaginata un’altra donna al posto della Tatangelo, al fianco del cantante, soprattutto in tempi così brevi. Insomma, si aspettano delle grandi novità, restando in aggiornamento, si attendono ulteriori news.