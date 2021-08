La coppia sembrava aver superato la crisi e pareva intenta a recuperare il matrimonio, ma poi quel post ha fatto piombare i follower nello sconforto

Tara e Cristian sono al centro dell’attenzione in questo mese. La coppia è nata a Uomini e Donne: lui faceva il tronista e lei lo corteggiava.

Nel 2011 sono usciti insieme e l’amore è continuato per ben 9 anni. Nel 2016 si sono sposati e nell’estate scorsa arriva la brutta notizia della separazione tra i due.

I motivi della rottura non sono mai usciti fuori e entrambi hanno deciso di tenere la propria storia privata.

Leggi anche –> Ricordate Tara Gabrieletto, la scelta di Cristian Galella? Oggi stenterete a riconoscerla

Nell’ultimo mese i segnali di un ritorno di fiamma sono tanti e tutto è nato da un particolare notato dai fans.

Tara su un post di Instagram indossava un bracciale con scritto Cristian. Che sia tornato l’amore tra i due?

Tara e Cristian di nuovo insieme? Parla lei

- Advertisement -

Tara, in risposta alle allusioni su un ritorno di fiamma con Cristian, parla in modo chiaro ai suoi fan.

Dopo le mille allusioni sotto un post che vedeva lei con un bracciale col nome dell’ex marito, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne decide di chiarire la situazione.

“Sarebbe bello che la gente ogni tanto imparasse a tenere a freno mani e lingua… Se ho qualcosa da dire ci metto la faccia quindi siete pregati di farla finita perché non ho intenzione di passare le mie vacanze dietro queste cavolate” scrive Tara furiosa.

Ma non è finita qui! Sembra che dei paparazzi abbiano avvistato Cristian in compagnia di una ragazza bionda. Questa non è l’ex moglie, ma una nuova fiamma.

Leggi anche –> Ricordate la ‘sfortunata’ Valentina Autiero, di Uomini e Donne? Oggi stenterete a riconoscerla

Tara è stanca di tutto questo gossip che le gira intorno e manda delle frecciatine molto palesi nelle sue storie Instagram.

Pubblica due citazione di una pagina social che scrivono: “Non perdere tempo con chi c’è solo quando gli pare” e il secondo, più pungente è: “L’intuito vede sempre prima degli occhi e non sbaglia mai“.

La foto del secondo aforisma è contornato dalle emoji degli applausi. Che sia un applauso al suo ex marito che ha iniziato a frequentarsi con un’altra ragazza? Pensa forse che Cristian stia facendo ciò per guadagnare notorietà? O non riguarda il suo ex compagno?

E’ ancora tutto da scoprire, ma di certo Tara e Cristian non hanno intenzione di tornare insieme.

I fan devono mettersi l’anima in pace: l’amore che ci ha fatto sognare negli studi di Uomini e Donne non esiste più. Possiamo solo sperare che entrambi trovino la loro anima gemella altrove