Elena Sofia Ricci lontana da Che Dio ci aiuti si mostra così: fans increduli

L’attrice Elena Sofia Ricci si prepara a tornare sugli schermi con la prossima stagione di “Che Dio ci Aiuti”, e intanto si mostra “al naturale” in spiaggia stupendo i fans

Servirà ancora un po’ di pazienza per rivedere “Che Dio ci aiuti” in tv, ma la prossima stagione della popolare fiction di Rai 1 è in cantiere e arriverà il prossimo anno. Per i fans di Elena Sofia Ricci è già cominciata l’attesa: la serie ambientata in un convento ha avuto un enorme successo, in particolare con l’ultima stagione. Tra le protagoniste più apprezzate c’è proprio l’attrice italiana, volto popolare e molto amato.

Con simpatia, la Ricci si “fa viva” anche in questi mesi estivi, facendo felice il proprio pubblico. Sul suo profilo Instagram ufficiale (quasi 500mila followers) ha pubblicato una foto decisamente estiva. L’attrice si fa vedere al naturale, senza trucco, con il costume da bagno che si intravede.

Leggi anche – Che Dio ci aiuti 7, fan distrutti: arriva l’addio più doloroso

Elena Sofia Ricci, la foto al mare stupisce

- Advertisement -

Ci sono pochi dubbi che la foto sia stata fatta in spiaggia. “Bellissimo effetto salsedine sull’obiettivo!!! Tutto flou!! Che dite lo tengo???”. Questa la didascalia della foto apparsa sul profilo dell’attrice. Una battuta per indicare un effetto un po’ “sfocato” dell’immagine. Ma a colpire è indubbiamente la bellezza dell’attrice, che seppur non più giovanissima colpisce con il suo fascino.

Leggi anche – “Che Dio ci aiuti”, il finale di stagione sbanca gli ascolti: successo straordinario

Ammalia gli uomini ma si fa apprezzare moltissimo anche dalle donne, soprattutto per la personalità e il carisma che la Ricci trasmette nelle sue interviste. E questa foto estiva la mostra bellissima al naturale, senza fronzoli, in un’immagine che farà invidia a molte donne più giovani