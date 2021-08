Temptation Island regala sempre nuove emozioni. Una di queste viene raccontata direttamente dall’ex concorrente del programma, i fan sono sconvolti per la notizia.

Temptation Island torna con una notizia incredibile, da non crederci. Il programma condotto da Filippo Bisciglia è un caos di emozioni, belle e brutte, nuove o nostalgiche, tutto è ingigantito e sentito più profondamente all’interno del format.

Temptation Island si è appena concluso con una turbolenta edizione. In quest’ultima sono nati nuovi amori, altri sono già finiti, infatti è nota la dichiarazione di due ex partecipanti del programma che si erano proprio avvicinanti durante il loro viaggio dei sentimenti, ma che adesso è giunto al capolinea.

Insomma, una trasmissione all’insegna del brivido, soprattutto per i concorrenti del programma. A distanza di tempo, sono due ex personaggi delle edizioni passate che stanno facendo parlare del loro rapporto. Specialmente, dopo ciò che era accaduto in un altro programma, sono diventati ancora più noti.

- Advertisement -

Temptation Island sconvolge i fan per l’evento che ha colpito un personaggio legato al programma, ma soprattutto ad un nome che ha fatto scandalo in un’altra trasmissione molto nota.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Temptation Island, la coppia scoppia dopo poche settimane del falò, ecco di chi si tratta

Temptation Island, il lieto evento di un ex concorrente

L’amore è un sentimento bellissimo, se non il più profondo, ma molto volte si ha solo una parvenza di quest’ultimo. Vicenda accaduta proprio all’interno di un noto programma, di cui è uno dei protagonisti l’ex concorrente questione. Questi è stato molto chiacchierato, ma soprattutto criticato.

Temptation Island non smette di intrattenere, anche se finito. Infatti, sono in corso nuovi battibecchi che provengono direttamente dall’ultima edizione. Un ex concorrente, soggetto a pesanti polemiche a causa del suo comportamento, è un nuovo partecipante ad un altro programma di Canale 5, condizione che ha causato non poche discussioni sul web.

In ogni caso, la novità risiete nel protagonista del lieto evento. Si tratta di un papà, che nel programma di Uomini e Donne è stato un po’ bugiardo. L’ex di Sara Affi Fella, Nicola Panico attualmente fidanzato con Francesca Parenti!

Nicola e Raffaella, sua ex con la quale ha partecipato a Temptation Island, hanno inscenato una bella farsa a Maria De Filippi. Il duo ha fatto finta di lasciarsi, per permettere alla fidanzata di partecipare a Uomini e Donne, acquisire notorietà cercando di ottenere il cuore del tronista, e prendere così in giro il buon Luigi Mastroianni, il quale è poi diventato Tronista. Insomma, hanno combinato un bel guaio, attirando pesanti critiche sul loro conto. Ma adesso è passato, le novità sono altre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Temptation Island, clamoroso ritorno di fiamma i fan sono increduli nel rivederli insieme!

Francesca la sua attuale fidanzata, non è famosa, è una ragazza siciliana di cui si è innamorato. Lui stesso condivide la gioia con un video in cui mostra la gravidanza nel suo profilo Instagram ufficiale, ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Panico (@nicolapanico10)

Lui stesso scrive: “L’emozione più grande di tutta la mia vita!”. Non resta che augurare il meglio al futuro neo papà, soprattutto godendosi la gioia della scoperta, e la felicità della condivisione del suo amore verso la compagna e il futuro nascituro.