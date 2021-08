“Ho visto la morte negli occhi”: struggente confessione della star dei reality

La star dei reality si confessa al Corriere della Sera e racconta il suo passato pieno di problemi ed il suo presente pieno di gioie

I soldi ed il successo non fanno la felicità. Probabilmente per molti di voi questa potrebbe suonare come una frase fatta, ma quando il racconto proviene direttamente da una delle star dei reality è probabile che siano in tanti a cambiare idea.

La testimonianza vivente di questo assioma è sicuramente Walter Nudo, protagonista indiscusso di Grande Fratello Vip ed Isola dei Famosi (ha vinto in entrambe le occasioni) ma che, nel momento di massima notorietà, non era per nulla felice.

Anzi: durante quel periodo l’ex volto televisivo ne ha passate di tutti i colori. Prima ha dilapidato tutto quello che aveva guadagnato, finendo in bancarotta. Poi, nel 2018, è stato colpito da un malore mentre si trovava a Los Angeles e da quel momento la sua vita è cambiata.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: GF VIP: “BISOGNA DIRE LA VERITÀ”, LA STAR PIÙ ATTESA VUOTA IL SACCO

Walter Nudo: “Avevo tutto ma non ero felice”. La confessione della star dei reality

“Nel 2018 ho avuto due ictus e subìto un’operazione al cuore. Ho visto la morte negli occhi. E pensato: “Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?”, ha spiegato Walter in un’intervista al Corriere della Sera.

L’ex protagonista di Gf Vip ed Isola ha parlato anche del suo passato turbolento e di come, nonostante la fama e il denaro, non fosse felice: “Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Ho sperimentato depressione, bancarotta, non camminavo più, mi sono operato al cuore, mi sono separato“.

LEGGI ANCHE: EX GIEFFINA PRENDE UNA DRASTICA DECISIONE: ‘NON LO FARÒ FINO A CAPODANNO’

Ora, a 51 anni, Walter ha intrapreso una nuova vita: di professione fa il mental coach, mentre è stato da poco lanciato il suo libro “La vita accade per noi”. L’ex volto televisivo ha ritrovato la serenità e difficilmente tornerà sul piccolo schermo: a quanto pare ha rifiutato parecchie proposte.