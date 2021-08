Da campione a tenero papà: le parole per la figlia emozionano i fan

Il campione ha dedicato un pensiero dolcissimo alla figlia, che a settembre festeggerà un anno

Un campione nello sport, ma anche nella scoperta dell’amore per la propria figlia. E’ emozionante la storia del grande atleta italiano, che da quando è nata la sua piccola Mia è diventato dolce e amorevole come non mai. Un rapporto speciale che viene raccontato quotidianamente su Instagram, con foto e video sempre molto apprezzate dai fans. I commenti sono tantissimi e tutti di approvazione, e i “cuoricini” dei like proliferano.

L’ultimo post, in particolare, è un emozionante video al mare. Una scena estiva dolcissima, che ha fatto “impazzire” moltissimi utenti. Parliamo del campione di nuoto Filippo Magnini, noto non solo per le sue imprese sportive ma anche per essere stato fidanzato con la collega Federica Pellegrini, anche lei grande campionessa. Tuttavia, la loro relazione si è conclusa anni fa e Filippo ha trovato l’amore con Giorgia Palmas, che ha poi sposato.

Leggi anche – Matteo Giunta, il gesto per Federica Pellegrini che nessuno si aspettava dopo le Olimpiadi

Il bellissimo messaggio del papà per la piccola Mia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82)

- Advertisement -

Dalla loro relazione è nata la piccola Mia, che tra pochi giorni – a settembre – compirà un anno. Di recente Magnini ha messo su Instagram un tenerissimo video in cui si vede la bimba, di spalle, che prova a camminare in spiaggia aiutata dal padre. Molto bello il messaggio che accompagna il breve filmato: “Se pensi a tutta la strada che hai davanti avrai sempre timore di non farcela. Fai un passo alla volta e arriverai più lontano di quanto immaginavi”.

Leggi anche – Instagram bloccati, vip in panico: da Chiara Ferragni ad Elisabetta Gregoraci, la richiesta d’aiuto

Non è la prima volta che l’ex nuotatore dedica dei pensieri speciali alla sua piccola bambina nata pochi mesi fa. Di recente, quando Mia ha festeggiato i 10 mesi, ha scritto: “10 mesi di te.. Mia. Io la mamma e Sofi ti Amiamo tanto e grazie perché ogni giorno ti risvegli e ti addormenti con il sorriso. Auguri piccola Mia“. Poi l’atleta ha aggiunto un pensiero per la mamma, ringraziandola per aver fatto una figlia così bella. I due si sono sposati nel marzo del 2021 e stavano insieme da tre anni, dopo che Filippo e la Pellegrini si erano lasciati.