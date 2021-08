Cristina D’Avena, bomba sexy in bikini: semplicemente favolosa!

Cristina D’Avena continua ad entusiasmare i suoi fan con degli scatti bollenti che mettono in risalto le sue curve mozzafiato

Cristina D’Avena incanta di nuovo i suoi fan sui social raccogliendo migliaia di likes e regalando al pubblico un altro dei suoi scatti bollenti che mettono in mostra tutto il suo splendido fisico.

Una trasformazione incredibile quella della cantante originaria di San Lazzaro di Savena che, a 57 anni, si è riscoperta bomba sexy dopo un passato dedicato invece alle canzoni dei cartoni animati per bambini.

La D’Avena era infatti l’immagine della brava ragazza, sempre in tv con la sua splendida voce a narrare in musica e canzoni le avventure dei personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini: da Kiss me Licia (che ha poi interpretato in un adattamento televisivo) a Mila e Shiro, i ricordi della nostra infanzia sono sicuramente legati alle sue sigle.

Cristina D’Avena in forma smagliante: la foto in bikini è da urlo!

Negli ultimi anni invece Cristina ha cambiato direzione, diventando molto più social e mostrandosi in una nuova veste sexy. Ed il pubblico, soprattutto quello maschile, ha subito apprezzato.

Ormai la cantante è seguitissima e sta vivendo in pratica una seconda giovinezza, complice anche il suo fisico formoso e sensuale che la donna non nasconde assolutamente. E così durante le vacanze sono stati molti gli scatti in costume in cui i fan hanno potuto apprezzare il suo ormai famoso lato A.

Ecco l’ultimo in cui indossa un bikini color ciliegia e, direttamente da Montecarlo, augura buon ferragosto ai suoi fan. “Buon Ferragosto a tutti!! Che fate di bello? Io prendo un po’ di sole. Vi penso!”.

In poche ore la foto ha fatto il pieno di like (più di 70mila) e di commenti entusiastici. E a voi piace questa nuova veste della cantante o la preferivate più come la ragazza sbarazzina dello Zecchino D’Oro?