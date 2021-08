Scopriamo la classifica dei segni che non rivelano il tradimento anche quando è (quasi) palese. Non è che ci sei anche tu tra i primi cinque?

Ci sono delle persone che non riescono a fare a meno di essere sincere, anche nei momenti più brutti.

Quando si parla di tradimento, poi, ci sono due linee di pensiero abbastanza distinte: c’è chi lo dice e chi non lo dice.

Poco importa (più o meno) che si parli del tuo tradimento o di quello degli altri: sicuramente avrai un’idea piuttosto ben definita a riguardo, no?

Oggi abbiamo deciso di stilare una classifica dell’oroscopo veramente importantissima: quella di tutte le persone che non direbbero mai agli altri… di un tradimento!

Meglio scoprire se tra di loro c’è il tuo fidanzato: non si sa mai, no?

I segni che non rivelano il tradimento: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Avere una relazione sentimentale vuol dire esporsi alla possibilità di un tradimento. Lo diciamo senza giri di parole: purtroppo è veramente così!

Poco importa quanto siate realmente innamorati o da quanto tempo stiate insieme: tradire è una possibilità purtroppo sempre concreta e per entrambi!

- Advertisement -

Ecco, quindi, che c’è anche un altro problema che si aggiunge a quello, non indifferente, del tradimento.

Ci sono persone che lo direbbero subito (o, almeno, con i loro tempi) e persone che invece negherebbero fino alla morte.

Poco importa quanto è palese il tradimento, quale prove vengano portate a favore della scoperta della verità o quante litigate si facciano a riguardo.

LEGGI ANCHE –> Scopri se sei uno dei cinque segni con più autostima di tutto l’oroscopo: ecco la classifica

Per tutte queste persone, ammettere di aver tradito è assolutamente fuori discussione. Non lo direbbero mai!

Oggi, quindi, abbiamo pensato di svelare la classifica dei primi cinque segni dell’oroscopo che proprio non ammetterebbero mai di aver tradito qualcuno o di aver assistito ad un tradimento.

Meglio scoprire non solo se ci sei tu nella classifica dell’oroscopo di oggi (e quindi, assolutamente, nasconderla agli occhi del tuo partner) ma anche se c’è il tuo fidanzato!

La fiducia va bene ma è sempre meglio avere un aiuto in più: oggi ti diamo quello delle stelle e dei pianeti.

Pronti a scoprire chi, tra i segni zodiacali, non rivelerebbe mai un tradimento?

Vergine: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine. Questo è un segno che mai e poi mai ammetterebbe di aver tradito qualcuno: poco importa che si tratti di un amico o di un partner sentimentale! Alla stessa maniera, quindi, la Vergine mantiene il più stretto riserbo riguardo i tradimenti altrui.

Nel mondo della Vergine non c’è spazio per errori di nessun tipo: ecco perché, quindi, il tradimento non viene contemplato.

La Vergine non ammetterebbe mai di aver fatto un errore: di conseguenza non dirà mai di aver tradito!

Bilancia: quarto posto

Salendo di un posto nella nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Anche la Bilancia è uno di quei segni che poco apprezza dover ammettere di aver fatto un errore o di aver fatto qualcosa che non vada bene.

In più la Bilancia non vuole condividere con gli altri che cosa gli passa per la testa. Odia dover dire anche al proprio partner che c’è un problema o che c’è qualcosa che non va.

Seguendo questa linea di pensiero, quindi, la Bilancia non si fa assolutamente problemi a fingere che tutto vada bene quando, invece… fa quello che vuole!

LEGGI ANCHE –> La classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali dal cuore tenero: ci sei anche tu?

Sagittario: terzo posto

Il Sagittario, un segno decisamente allegro e positivo, è anche uno di quelli che sembra difficile possano tradire gli altri. Eppure, ovviamente, capita anche a loro di fare qualche passo falso, nella vita!

Se il Sagittario sbaglia, però, quello di cui potete star certi è che non vi direbbe mai che vi ha traditi o che qualcuno ha tradito qualcun altro.

Il Sagittario è un segno estremamente omertoso, che si tiene per sé tutto quanto e che non vuole assolutamente finire a discutere con gli altri riguardo i loro sentimenti.

Impossibile cercare di carpire la verità da loro: non diranno mai niente a riguardo di un tradimento ed anche di fronte a domande dirette, con ogni probabilità mentiranno!

Leone: secondo posto

Incredibile trovare al secondo posto della nostra classifica i nati sotto il segno del Leone, vero? Effettivamente questo segno, uno di quelli più leali e tranquilli di tutto l’oroscopo, non sembra proprio il segno che potrebbe tradire e, successivamente, non dirlo.

Invece, purtroppo per tutti i cari del Leone, i nati sotto questo segno possono essere facilmente “omertosi” per quanto riguarda la loro vita privata.

Il Leone tradisce la fiducia altri veramente raramente però questo non toglie che quando lo faccia, non dice mai la verità.

Non importa di chi sia il tradimento o quali siano le motivazioni che lo hanno portato a fare questa scelta.

Il Leone manterrà sempre il più stretto riserbo sul suo tradimento!

Leale con tutti, il Leone è anche più leale possibile verso sé stesso: farà sempre di tutto per proteggere i propri interessi!

Non chiedetegli di essere onesto: in queste situazioni non potrà mai esserlo!

LEGGI ANCHE –> Scopri quanto sei “duro” con la classifica dei segni zodiacali più resilienti dell’oroscopo

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni che non rivelano il tradimento

Potevamo aspettarcelo, però per chi non fosse ancora aggiornato su quello che succede nel mondo dell’oroscopo, sappiate che sono proprio i Gemelli a vincere la palma di segni… più omertosi dello zodiaco.

I Gemelli, infatti, hanno quasi sempre una personalità veramente difficile: possono essere doppiogiochisti anche se mai con cattiveria.

I nati sotto il segno dei Gemelli sono semplicemente persone molto concentrate sui propri obiettivi e sulla propria vita.

A volte, semplicemente, neanche si aspettano che gli altri ci rimangano male di fronte alle loro scelte ma che capiscano ed accettino tutto quello che succede acriticamente.

I Gemelli sono i segni che mai e poi mai confesserebbero un tradimento: credono che quello che succede loro riguardi sempre e solo loro.

Non provate a chiedergli se succede qualcosa tra loro e qualcun altro: non vi diranno mai la verità.