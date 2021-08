Uomini e donne, anticipazioni nuova stagione: cosa bolle nel pentolone di Maria De Filippi. Scelte nuove e rischiose

Anche Uomini e Donne sta finalmente per tornare. Il dating show più famoso della tv italiana riprenderà con la nuova stagione il prossimo 13 settembre. Come sempre Maria De Filippi sarà alla conduzione del programma, che quest’anno presenterà diverse novità. Ancora una volta l’obiettivo è attirare e incuriosire i già numerosissimi telespettatori.

Il segreto è, chiaramente, mantenere gli elementi classici del programma aggiungendo qualche novità interessante. Resterà, ad esempio, il mix tra il “trono” classico e quello over, già visto lo scorso anno. Confermati gli “opinionisti” Tina Cipollari e Gianni Sperti, immancabili. Chiaramente il programma andrà in onda in differita e le registrazioni inizieranno il 1 settembre. Da quella data, con un po’ di fortuna, sarà possibile avere qualche anticipazione.

Uomini e Donne, grande novità per una tronista speciale

L’organizzazione partirà il 29 agosto, ma la prima puntata dovrebbe essere completata qualche giorno dopo. Il dating andrà avanti avanti fino a tutto maggio. Sembra certa la presenza di quattro nuovi tronisti, che si metteranno in gioco per cercare l’amore. Sono due donne e due uomini, la cui identità non è stata resa nota. La vera novità è che tra questi ci sarà la prima tronista trans della storia.

Si tratta di una ragazza, che ha completato il cambiamento di genere ed è pronta a sedere sul trono più ambito. Tra i possibili candidati per salire sugli altri troni, c’è Matteo Ranieri, ma siamo solo alle indiscrezioni. Per quel che riguarda il trono over, invece, si vocifera che l’inossidabile Gemma Galgani è pronta a rimettersi in gioco per provare a cercare l’ennesima anima gemella. Infine, si ipotizza un ritorno in studio di Ida Platano e Armando Incarnato, entrambi nelle vesti da single.