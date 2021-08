Ex volto di Uomini e Donne ha vissuto un momento veramente brutto ed è stata obbligata a fare una scelta importante

I volti di Uomini e Donne sono sempre attivi sui social. Talvolta questo può essere un punto a sfavore per loro: inizi a ricevere commenti brutti dagli haters e soprattutto diventi un volto pubblico.

Quest’ultimo motivo ha giocato un brutto scherzo per un ex volto del programma condotto da Maria De Filippi.

La paura è stata tanta ed è stata obbligata a prendere una decisione importante. Vediamo di chi e di cosa si tratta

Nicole Mazzocato, ex volto di Uomini e Donne, decide di parlarne: “Una sensazione orribile”

Nicole Mazzacotto è la corteggiatrice e scelta del tronista Fabio Colloricchio nel 2015.

I due, nonostante la convivenza e le promesse d’amore, non sono riusciti a resistere insieme.

Hanno così deciso di finirla spezzando i cuori dei fan della coppia.

Dopo, la modella e influencer, ha frequentato per due anni l’imprenditore londinese Thomas Teffah e ha avuto dei flirt col calciatore Mario Balotelli e il rapper Salmo.

Adesso è single e vive da sola ed è stata protagonista di un vero e proprio incubo. La giovane influencer è stata vittima di stalking.

Ne parla proprio poche ore fa sulla sua pagina Instagram e mostra tutta la paura e l’ansia che ha provato negli ultimi mesi.

“Avevo uno stalker che mi seguiva, che mi scriveva su Instagram” racconta Nicole palesemente turbata.

“Non ho mai risposto e i suoi messaggi inizialmente non mi sembravano tanto gravi da doverlo bloccare. Sapeva dove abitavo, si è presentato sotto casa mia” dice la modella ancora con l’ansia.

La ragazza vive da sola, ma fortunatamente lei risiede vicino alla Caserma dei Carabinieri. Ha deciso di andare subito da loro a denunciare lo stalker anche per la paura che ogni giorno la situazione potesse diventare sempre più grave.

Nicole continua poi a raccontare: “Una sensazione orribile. Ogni cosa che facevo, dicevo, questa persona continuava a pensare che lo facessi per lui. Non volevo bloccarlo perché avevo paura delle ripercussioni. Per questo motivo ho cambiato casa“.

La decisione è stata difficile, ma era la cosa giusta da fare.

La modella ha anche scelto di non mostrare più nelle storie la sua posizione reale nei suoi movimenti professionali e privati.

Nicole Mazzocato ha provato tanta paura negli ultimi mesi e lo racconta piangendo sui social. E’ stata vittima di stalking e la storia l’ha profondamente segnata