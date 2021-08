Grande perdita nel cinema: i fan sono scioccati. E’ morto a soli 58 anni

Il cinema sta piangendo. Stanotte, nel suo letto, il volto dello spettacolo è morto a soli 58 anni.

I fan e gli amici piangono la giovane perdita e si stringono alla sua famiglia.

Diventato famoso grazie al suo ruolo in un rinomato show inglese, è riuscito a far ridere e conquistare tanti spettatore.

Un uomo buono, intelligente e autoironico è venuto a mancare e a riferire la notizia è il suo agente.

Vediamo di chi si tratta

Sean Lock è morto a soli 58 anni: i fan piangono la scomparsa

Sean Lock è un attore e comico inglese venuto a mancare stanotte nel suo letto a causa di un tumore.

Divenuto famoso come cabarettista da giovanissimo, ha avuto una carriera ricca di soddisfazioni: attore, comico e conduttore di un programma di successo in Inghilterra.

- Advertisement -

Leggi anche –> Papà per la prima volta a 42 anni, l’annuncio che nessuno si aspettava

L’agente riferisce la brutta notizia e spende delle parola belle e toccanti per il suo collega e amico.

“Lui è stato uno dei migliori comici, la sua creatività illimitata, il suo ingegno fulmineo e la brillantezza assurda del suo lavoro lo hanno contraddistinto come una voce unica nella commedia” scrive.

Sean, oltre ad essere un comico, era anche marito e padre di tre figli. Sia a loro che hai tanti fan e amici mancherà tantissimo.

Il comico Lock ha acquisito il massimo della sua notorietà grazie alla conduzione del programma 8 Out of 10 Cats.

Ha anche preso parte a QI, The Last Leg, Have I got News for You e The Big Fat Quiz of the Year.

I messaggi di cordoglio per Sean Lock da parte degli amici

Tante sono le persone in lutto in questo momento per la perdita prematura del comico Sean Lock.

Tra questi troviamo l’attore e amico Bill Bailey che scrive: “Sono straziato per aver perso il mio carissimo amico“.

Leggi anche –> Meghan Markle è sconvolta per il trattamento subito

Anche l’amico e collega Jon Richardson del programma 8 Out of 10 Cats ha preso qualche minuto per scrivere due parole all’attore inglese: “Ho idolatrato Sean come comico molto prima di diventare io stesso comico. Dieci anni di lavoro al suo fianco non hanno minimamente diminuito la mia stima. Un incredibile cervello comico e una voce davvero unica”.

E infine è il turno del produttore tv e volto immagine di Pointless, Richard Osman: “In quindici anni Sean Lock mi ha fatto ridere così tanto e così spesso. Una voce comica unica e brillante. Amava davvero tanto la sua famiglia e i suoi amici”.

Nonostante la prematura morte di Sean Lock, l’attore comico ha lasciato un segno indelebile su di noi: il sorriso che ci ha sempre donato con la sua simpatia