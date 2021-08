Finita la frequentazione per la coppia: la tentatrice nel villaggio di Temptation Island lo ha fatto invaghire, ma le cose tra di loro non hanno funzionato

Niente da fare: le coppie che “nascono” nel dating estivo “Temptation Island” sono destinate a vita breve. Un’altra che si è formata nel programma di Canale 5 non è andata avanti. E pensare che per queste relazioni che hanno vita così breve un rapporto più o meno duraturo e (si ipotizza) consolidato è andato a farsi benedire.

L’ultima coppia tra concorrente e “tentatore” che ormai non c’è più è quella tra Carlotta Adacher e Alessandro Autera, i quali hanno interrotto la loro relazione. Il tutto è ampiamente riscontrabile e documentato sui social, con l’ex fidanzato di Jessica Mascheroni che ha ammesso che la storia con la tentatrice è già finita. Il tutto è durato poche settimane dalla fine del programma, nonostante i proclami in trasmissione di volersi mettere insieme.

Temptation Island, “scoppia” un’altra coppia: e c’è un piccolo giallo

Adesso, invece, sempre stando ai loro profili social, ognuno sta per fatti suoi. E non manca una “denuncia” di Carlotta, che in una storia accusa Autera di averla “persino bloccata sui social”. Un affronto, insomma. Il tutto è ben spiegato in una serie di domande e risposte utilizzando l’apposita funzione delle storie di Instagram. Tuttavia, la donna non chiarisce nel dettaglio i motivi della rottura, ma lascia intendere che il comportamento del ragazzo non sarebbe stato esemplare.

In poche parole Carlotta spiega che ha sbagliato a fidarsi delle apparenze. E infine sgancia anche una “bombetta” che incuriosisce ulteriormente il pubblico: “Con Alessandro non siamo mai stati insieme, ma comunque sì: non ci vediamo più”. Da capire se Carlotta per “stare insieme” intende una relazione vera e propria, un fidanzamento insomma, oppure l’essere andati a letto insieme. L’espressione, infatti, è utilizzata spesso anche in quel senso.