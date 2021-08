L’ex cantante di Amici 8, ex rivale di Alessandra Amoroso, racconta la decisione di abbandonare la musica e la scelta di cambiare la sua vita

Nella vita nulla è per sempre. Anche quando la carriera di una giovane cantante sembra indirizzata, qualcosa può cambiare. Uno di questi esempi riguarda una delle ex concorrenti più famose di “Amici“, il noto talent di Canale 5. L’ottava edizione è entrata nella storia, perché vide in gara una serie di giovanissimi e interessanti talenti. A vincere fu Alessandra Amoroso, oggi diventata una star internazionale, amatissima da milioni di persone. A darle filo da torcere, all’epoca, fu Martina Stavolo, anche lei cantante che ha conteso la vittoria finale alla Amoroso.

Sono passati ben 12 anni da quella edizione, e mentre la cantante pugliese è diventata famosissima e si è ben affermata nel mondo della musica, della Stavolo si sono perse le tracce. Effettivamente già da qualche anno non ci sono più segnali di un’attività artistica della ragazza, e in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto. Fanpage l’ha intervistata nel ricordo di “Due cose importanti”, la sua canzone “inedito” che ebbe molto successo.

Amici 2009, che fine ha fatto l’ex rivale di Alessandra Amoroso?

La Stavolo in quell’edizione non arrivò in finale (contro la Amoroso ci fu l’altrettanto famoso Valerio Scanu) ma lei si qualificò settima, uscendo all’ottava puntata. Era l’edizione 2009. All’epoca il pubblico disapprovò l’eliminazione, ma ormai non c’era più nulla da fare. E la Stavolo, evidentemente, ha deciso poi di cambiare vita. “Sono cresciuta, maturata, ho cambiato vita”, ha spiegato al sito napoletano. “Nel mondo dello spettacolo un giorno ero alle stelle, un altro nelle stalle”.

La ragazza ha spiegato che ha preferito dedicarsi a qualcosa di più continuo e stabile, perché “Il mondo dello spettacolo non faceva per me”, ha quindi detto di aver ripreso gli studi (abbandonati per dedicarsi alla canzone) e di essersi laureata. In più ha pure vissuto le pene di un matrimonio finito male, ma dopo il divorzio spera di trovare la persona giusta. Insomma, un cambiamento a tutto tondo con la musica che è ormai diventata soltanto un ricordo, e probabilmente non più di un hobby.