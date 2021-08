Amici, brutto colpo per Maria De Filippi: arriva la smentita

Amici 21, protagonista smentisce la partecipazione al talent di Maria De Filippi

Ha fatto molto discutere l’addio di Raimondo Todaro a “Ballando con le Stelle”, il popolare show di Rai 1 incentrato sulla danza. Il maestro era uno dei pilastri del fortunato show di Milly Carlucci, e il suo addio è stato condito da una serie di polemiche a distanza a suon di post social. Una vicenda abbastanza spinosa, che evidentemente necessita ancora di qualche chiarimento.

Lo ha fatto lo stesso Todaro, che in un’intervista al settimanale “Oggi” ha parlato proprio di questo argomento, spiegando la sua decisione di lasciare “Ballando con le Stelle” per delle nuove esperienze lavorative. Già si parla di una sua partecipazione ad “Amici” di Maria de Filippi in qualità di docente di ballo, e a tal proposito non è mancata qualche polemica a distanza con la “collega” Lorella Cuccarini. In realtà, Todaro di fatto smentisce il suo futuro ruolo ad “Amici“, rimanendo molto cauto sul suo futuro.

Todaro gela “Amici” e parla di Milly Carlucci

Addirittura il ballerino è arrivato a giurare: “Lo faccio su mia figlia – ha detto – non ho firmato alcun contratto con Maria De Filippi e non esiste nessuna trattativa economica”. Todaro ha spiegato che la possibilità di partecipare ad “Amici“, comunque, gli farebbe piacere. Solo frasi di circostanza? Possibile, perché forse la collaborazione col talent di Canale 5 non è stata ancora formalizzata e quindi il ballerino preferisce non parlarne.

Di certo c’è che dopo 15 anni a Ballando con le Stelle il suo addio a Rai 1 dovrebbe essere motivato soltanto da un’altra importante esperienza: e “Amici” di Maria De Filippi sembra essere un’occasione irrinunciabile. Intanto Todaro ha voluto ribadire la sua stima per Milly Carlucci, ripetendo ancora una volta che si è comportato correttamente e che non ha tradito nessuno. “La ringrazierò per sempre per quello che sono diventato. Non l’ho incontrata perché ho preso il Covid, di certo non sono scappato”.