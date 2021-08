Scopriamo i segni zodiacali sempre in crisi: hai presente quando qualcuno non fa altro che creare drammi inutili? Ecco, scopriamo se c’è anche il tuo segno tra loro!

Non ti è mai capitato di vedere qualcuno creare un dramma da zero, senza motivo alcuno?

E quante volte ti sei chiesto perché qualcuno si dovesse mai mettere a fare una questione così complicata… sul niente?

La risposta è che, nella vita, ci sono delle persone che non possono fare a meno di essere sempre in crisi.

Magari si tratta, semplicemente, di creare qualche piccolo dramma appena può oppure di qualcuno che se la prende particolarmente sul personale.

Ma perché succede? La risposta potrebbe essere che, semplicemente, fanno parte della classifica di oggi dei segni dello zodiaco! Scopriamo insieme qual è.

I segni zodiacali sempre in crisi: ci sei anche tu nella classifica di oggi?

Oggi abbiamo deciso di svelare la classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali che non possono fare a meno di essere sempre in crisi.

Piangono, creano drammi, non fanno altro che immaginare traumi o problemi dove, con ogni probabilità, non ci sono veramente!

- Advertisement -

Ma perché lo fanno? Semplicemente perché sono sempre in crisi, poco importa cosa succeda loro nella vita!

Abbiamo deciso di stilare la classifica dei cinque segni più propensi a fare problemi dal nulla: stelle e pianeti ci possono aiutare a capire chi sono!

LEGGI ANCHE –> Scopri se sei uno dei cinque segni con più autostima di tutto l’oroscopo: ecco la classifica

Non sarebbe meglio capire in anteprima che tipo è il tuo fidanzato? O magari quell’amico che hai appena conosciuto?

Scopriamo immediatamente se si tratta di una di quelle persone che creano problemi o situazioni sempre al limite per il semplice gusto di farlo.

Ecco la classifica dell’oroscopo di oggi!

Leone: quinto posto

Il Leone si trova nella nostra classifica di oggi perché, anche se non sembra, è uno dei segni più drammatici di tutto l’oroscopo. Concentrati su sé stessi e particolarmente emotivi, i nati sotto il segno del Leone non fanno altro che trovarsi sempre in situazioni veramente quasi teatrali.

Il Leone, quindi, non fa altro che sentirsi il protagonista di situazioni sempre al limite… e diciamo che tutta l’attenzione che riceve gli piace proprio!

Ariete: quarto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete si meriterebbero quasi il primo posto (ma, fortunatamente per loro, ci sono almeno tre segni più “in crisi” di loro).

L’Ariete è un segno capace di fare un dramma dal niente: basta una parola, uno sguardo o addirittura una sensazione per rovinare completamente la sua serata o giornata… e quella degli altri!

L’Ariete non fa altro che chiedere agli altri il loro parere su questioni che inventa di sana pianta, con il risultato non indifferente di far mettere tutti in allerta.

Peccato, però, che non ci siano motivazioni: sono i veri re e regine del dramma!

LEGGI ANCHE –> Che il tuo nuovo fidanzato sia uno dei segni più anaffettivi dell’oroscopo? Scopriamolo subito

Bilancia: terzo posto

Sul primo gradino del podio della nostra classifica dei segni zodiacali di oggi ci sono tutti i nati sotto il segno della Bilancia.

Chi è nato sotto questo segno non si fa veramente scrupoli a creare problemi: sono i primi a sparlare dietro gli altri o fare piccole considerazioni che fanno quasi sempre partire veri e propri drammi nel loro gruppo di amici!

La Bilancia è un segno che non fa altro che giudicare gli altri: sembra incredibile ma è vero! Anche se non lo dicono mai chiaramente o fanno finta di niente, i nati sotto il segno della Bilancia sono segni famosi per creare qualche piccolo commento sempre azzeccato che crea negli altri un vero e proprio tornado di giudizi e sensazioni.

Sono sempre pronti a far partire il dramma: però saranno sempre attenti a non esporsi! La Bilancia è sempre in crisi e per questo… mette in crisi gli altri!

Cancro: secondo posto

Cari amici del Cancro, inutile fare quella faccia: siete anche voi al primo posto della classifica dei segni zodiacali sempre in crisi!

Prendete tutto sul personale e non fate altro che analizzare il comportamento altrui alla ricerca di offese o di piccoli strali rivolti verso di voi.

Magari avete ragione, soprattutto perché spesso siete in grado di “leggere” i comportamenti altrui (o perché vi immaginate che gli altri si comportino… esattamente come fareste voi).

Questo, però, non vuol dire che avete sempre una scusa pronta per creare problemi o per iniziare a fare questioni con altre persone!

Il Cancro è sinceramente uno dei segni sempre in crisi di tutto l’oroscopo: sono persone sempre attente a quello che succede intorno a loro e che non si fermano mai nelle elucubrazioni. Poi portano anche sempre rancore: impossibile spuntarla con loro!

LEGGI ANCHE –> La classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali dal cuore tenero: ci sei anche tu?

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che sono sempre in crisi

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine; sono loro i segni zodiacali più in crisi di tutto l’oroscopo!

Abbiamo già parlato spesso di quanto la Vergine sia “schiava” della perfezione e dell’ordine: per i nati sotto questo segno o le cose vanno come vogliono loro oppure… c’è bisogno di creare un problema a tutti!

Abituati a fare sempre quello che vogliono, i nati sotto il segno della Vergine non possono concepire di doversi piegare ai desideri altrui.

La Vergine è un segno molto affascinante, capace di creare intorno a sé una vera e propria coorte di affezionati. Sempre al centro dell’attenzione, amati ed ammirati, i nati sotto il segno della Vergine vanno facilmente in crisi quando qualcuno non fa quello che vogliono loro!

Insomma, lo abbiamo capito: nonostante le loro arie di perfezione, i nati sotto il segno della Vergine hanno la tendenza ad andare in crisi quando i loro piani vengono sconvolti.

Sono capaci di rivoluzionare tutta la loro vita od i loro progetti anche a breve termine se qualcosa che non va come si aspettavano.