Il test di oggi riguarda una serie tv molto famosa: How I Met Your Mother. Scopri la tua personalità in base al tuo personaggio preferito

Il test di oggi è un po’ diverso rispetto a quelli ai quali ti abbiamo sottoposto ultimamente. Dovrai sempre effettuare una scelta ma, in questo caso, l’argomento principale non sarà una tua abitudine o un cibo, bensì una serie tv. Stiamo parlando di How I Met Your Mother, andata in onda qualche anno fa e ancora oggi una delle serie tv più amate di sempre.

Proprio grazie alla continua riprogrammazione di questa serie, anche i più giovani sono abbastanza informati su questo prodotto televisivo. Per questo motivo, ne vogliamo approfittare per testare la tua personalità e per permetterti di scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, neanche hai mai conosciuto. Il test è molto semplice, dovrai soltanto prenderti qualche minuto.

Se non hai ancora visto questa serie tv, sappi che potrai ogni giorno gustarti un episodio sui canali satellitari o del digitale terrestre. In alternativa, è sempre disponibile su Netflix, sia in italiano che in inglese con i sottotitoli, qualora volessi provare l’esperienza di ascoltare le voci reali dei protagonisti di questa serie televisiva.

- Advertisement -

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test. Segui le istruzioni e poi scorri il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni.

Ti potrebbe interessare anche – Grande Fratello Vip, clamorosa decisione di Mediaset: cambia tutto per Signorini

Qual è il tuo personaggio preferito di How I Met Your Mother?

Guarda bene l’immagine in alto. Ti dovrebbe essere familiare perché è il cast di una delle serie tv più seguite di sempre: How I Met Your Mother. Loro sono Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris ed Alyson Hannigan. Sono i cinque protagonisti di questa serie tv che è andata in onda dal 2005 al 2014, ottenendo eccellenti risultati.

Tu devi scegliere qual è il tuo personaggio preferito tra Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily. Dietro ogni scelta si nasconde un profilo personalizzato. Ad ogni profilo corrisponde una personalità diversa. In questo modo potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, ancora non conosci. Sei pronto? Fai la tua scelta e poi corri a leggere qual è il tuo profilo.

Leggi anche – Grande Fratello: dalla delusione d’amore in tv alla svolta radicale. Che fine ha fatto Mary Falconieri

Clicca sul pulsante rosa ‘SUCCESSIVO’ qui in basso per scoprire cosa rivela la tua scelta