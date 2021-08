Royal Family: Meghan e Kate in un progetto insieme?

Tentativi di disgelo all’interno della Royal Family. Pare che presto potrebbe succedere qualcosa di bello tra Meghan Markle e Kate Middleton

Le diatribe che da oltre un anno stanno dominando la scena all’interno della Royal Family britannica sono note a tutti. Da quando Harry d’Inghilterra e sua moglie, Meghan Markle, hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna è successo davvero di tutto. Pare che, da quel momento, i rapporti con i reali inglesi si siano deteriorati parecchio.

L’ex attrice statunitense e suo marito si sono trasferiti prima in Canada. Poi, con l’arrivo della pandemia mondiale, hanno preferito spostarsi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa nella zona di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Secondo i tabloid inglesi, anche i rapporti tra i due principi sarebbero pessimi. Pare che nemmeno l’inaugurazione di un monumento dedicato a loro madre sia riuscito a riavvicinare Harry e William. La statua è stata installata in ricordo del sessantesimo compleanno di Diana Spencer, tragicamente scomparsa a Parigi il 31 agosto 1997 in un incidente stradale.

Dagli Stati Uniti, però, arrivano notizie importanti sui rapporti tra le due fazioni. Pare che recentemente le cose siano migliorate molto ed il merito sarebbe di Meghan Markle e Catherine Middleton. Vediamo insieme cosa stanno combinando le mogli di Harry e William e perché i rapporti sarebbero migliorati così tanto negli ultimi giorni.

Meghan e Kate insieme su Netflix?

Meghan Markle ha firmato, insieme a suo marito Harry, un ricco contratto con Netflix. L’accordo prevede una serie di produzioni con il network streaming statunitensi. Secondo quanto riportato da US Weekly, una rivista settimanale statunitense molto concentrata sulla vita e sulle attività delle celebrità, potrebbero esserci interessanti novità in futuro.

Meghan, infatti, avrebbe intenzione di coinvolgere Kate nel suo prossimo progetto. Si tratterebbe della partecipazione ad un documentario dedicato alle opere di beneficenza e al loro impatto sulla vita delle persone. Kate Middleton da anni porta avanti iniziative a favore delle famiglie meno agiate, con l’intento di aiutare soprattutto i bambini.

Ecco quanto riportato dal tabloid americano: “Meghan e Kate stanno andando molto d’accordo ultimamente, si sono sentite spesso. Meghan le ha parlato della collaborazione ad un progetto per Netflix e Kate sarebbe lusingata da questo invito”. È evidente quanto stia migliorando il rapporto tra due donne da sempre considerate nemiche.

Se William ed Harry non sono ancora riusciti a riavvicinarsi, ci stanno pensando le due cognate. L’eventuale partecipazione di Kate al documentario avrebbe due importanti riscontri positivi: servirebbe a smentire le voci di un pessimo rapporto tra Kate e Meghan e, soprattutto, permetterebbe alla Royal Family britannica di migliorare la propria immagine, recentemente scesa ai minimi termini a causa delle diatribe interne.

L’accordo tra Meghan Markle e Netflix

Le voci sulla possibile partecipazione di Catherine Middleton al documentario prodotto da Netflix, frutto di un’idea di Meghan Markle, sta facendo molto discutere, sia negli Stati Uniti d’America che in Gran Bretagna. La voce, al momento non ancora confermata, ha fatto il giro del mondo ed è stata oggetto di discussione di numerosi talk shaw in giro per il globo.

Il documentario analizzerà quanto la beneficenza riesca ad aiutare le famiglie meno fortunate. Kate è nota da anni per le sue opere di beneficenza in giro per il mondo. Ma quanto costerà questo documentario? Quali sono i termini previsti dall’accordo tra Netflix e l’ex attrice statunitense, Meghan Markle?

Pare che il colosso americano abbia sborsato una cifra prossima ai 133 milioni di dollari per accaparrarsi l’esclusiva per una serie animata chiamata Pearl, e per il già citato documentario. Nell’accordo rientra anche un lavoro che riguarderà Harry, probabilmente un altro documentario.

Secondo quanto trapela da fonti inglesi, i Duchi di Sussex dovrebbero svelare i dettagli dei loro progetti nelle prossime settimane, probabilmente con un intervento in diretta o attraverso un podcast. A quel punto sapremo se Catherine Middleton avrà accettato l’invito di Meghan Markle e conosceremo tutti i dettagli del progetto.