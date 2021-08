Quest’anno, per Ballando con le Stelle, sarà un anno difficile. Dopo Todaro, il talent perde altre due professioniste importantissime

La stagione che sta per aprirsi di Ballando con le Stelle metterà a dura prova la padrona di casa, Milly Carlucci. Dopo l’addio di Todaro, infatti, Milly deve fare i conti con altre due defezioni molto importanti, per quanto i motivi dello stop sono completamente diversi rispetto a quello del collega.

Un doppio lieto annuncio irrompe, infatti, nella grande famiglia di “Ballando con le Stelle”, il talent per vip di Rai 1 che comincerà a ottobre con la sua 16esima edizione. Due belle notizie, che però “asciugano” ulteriormente lo staff di ballerini del noto programma, vediamo perché. La conduttrice Milly Carlucci ora dovrà darsi da fare per trovare altri sostituti al suo corpo di maestri ballerini, perché ne perderà altre due.

Si tratta di due ballerine, entrambe in attesa di un figlio. Di chi si tratta? La prima è Veera Kinnunen, che con un annuncio a sorpresa su Instagram ha sorpreso tutti. La ballerina ha dato la notizia con un simpatico post sul social network, sul quale si è mostrata con un pancione già piuttosto evidente per la sua prima gravidanza. Nella foto, che potete vedere in basso, il suo compagno Salvatore Mingoia si inchina a dare un bacio al pancione e quindi al nuovo arrivo.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci perde altri due protagonisti

Una bellissima notizia per Veera, che ovviamente non potrà partecipare al programma. Salterà questa edizione per dedicarsi alla sua gravidanza. Lo stesso farà anche un’altra “prof” ballerina di Ballando con le Stelle, anche lei per lo stesso motivo: tocca anche a Ornella Boccafoschi dare la bella notizia. Anche lei in dolce attesa, ma a differenza della Kinnunen si tratta del secondo figlio. La 36enne è stata insegnante di ballo di Enrico Papi, Ninetto Davoli e Fasto Leali.

L’annuncio, stavolta, è arrivato tramite i giornali (il settimanale Di Più) senza troppi fronzoli. Ovviamente nemmeno la Boccafoschi potrà partecipare all’imminente nuova edizione per aspettare il nuovo arrivo assieme al marito Francesco e alla prima figlia Matilde, di due anni e mezzo. Il piccolo si chiamerà Francesco. Dopo Raimondo Todaro Milly Carlucci perde altre due pedine importanti. C’è tempo fino al 16 ottobre (giorno della prima puntata) ma sale l’attesa per l’annuncio dei tre sostituti.