Ballando con le Stelle, che fine ha fatto una delle vincitrici più discusse? Ha vinto la quarta edizione e dopo 14 anni è ancora meravigliosa

Sale l’attesa per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, che arriverà a settembre su Rai 1 e sarà condotta, come sempre, da Milly Carlucci. Riguardo la prossima stagione tengono banco le polemiche sull’addio di Raimondo Todaro, ma in 15 anni di storia (la prima puntata andò in onda nell’ormai lontano 2005) ne sono accadute di tutti i colori. E spesso l’affezionato pubblico si chiede che “fine hanno fatto” i vecchi concorrenti, e in particolare i vincitori.

Una di queste risale a ben 14 anni fa, e si tratta di Maria Elena Vandone. E’ stata, probabilmente, la prima vincitrice del programma finita nel mirino della critica. Probabilmente, perché all’epoca (era la seconda edizione del programma) riuscì a battere – a sorpresa – sia Anna Falchi che Ivan Zazzaroni, che nel frattempo è diventato giudice del programma. Si trattava, allora come oggi, di due personaggi molto più famosi di lei.

Ballando con le Stelle, ecco l’ex vincitrice oggi

Non fu facile ottenere la vittoria, anche perché in giuria qualcuno la prese di mira, discutendo le sue doti tecniche di ballerina. Tuttavia, alla fine riuscì a spuntarla: ma oggi cosa fa Maria Elena Vandone? Premesso che si tratta di una donna di cultura (è giornalista e laureata in Scienze Politiche) ha lavorato sia come attrice che come showgirl. Qualcuno potrebbe ricordarla nel film “Streghe verso Nord” di Giovanni Veronesi. A “Ballando con le Stelle”, invece, vinse facendo coppia con Samuel Peron e sbancando il televoto da casa. Ecco un video in cui era in gara a Ballando (continua dopo il video).

L’abbiamo vista anche al fianco di Carlo Conti ne “I migliori anni” e come attrice nella settima stagione di Don Matteo. Attualmente si è un po’ allontanata dagli schermi, ma ha da poco pubblicato un libro “Professional Smiler – L’arma del sorriso”, ed è decisamente attiva sui social, in particolare Instagram. Di recente la donna ha ricordato proprio la vittoria a “Ballando” ma anche i cambiamenti che ha poi affrontato nella sua vita.