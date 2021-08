Uomini e Donne: Gemma Galgani avverte l’opinionista sua grand rivale. A pochi giorni dal via sono già scintille.

Non manca molto alla prossima edizione di Uomini e Donne, le cui registrazioni cominceranno tra qualche giorno – a fine agosto – mentre la messa in onda del programma è prevista agli inizi di settembre. I fan ormai non riescono più ad aspettare, e dopo un’estate di pettegolezzi e di voci di corridoio non vedono l’ora di vedere corteggiatori e tronisti alla prova dello studio. La formula, come sempre, sarà l’arguto mix tra trono “standard” e “over”, ma ovviamente i personaggi più attesi sono i grandi protagonisti dello show.

Tra questi, ovviamente, la “mitica” Tina Cipollari e la sua acerrima rivale Gemma Galgani. Gli scontri e i battibecchi tra le due signore sono ormai parte integrante del programma: uno show nello show. Per quel che riguarda la prossima edizione l’attesa è ancora più accentuata in quanto Gemma dovrebbe (ma è solo un’ipotesi) mettersi per l’ennesima volta in gioco per cercare il fantomatico amore.

Uomini e Donne, è già scontro tra Gemma e Tina

Ecco perché la donna si esporrà alle velenose critiche e frecciate della Tina, abilissima a farla indispettire con le sue battute acide. E tra le due già si accende qualche scintilla, visto che la Cipollari risulta essere già sufficientemente inviperita per le voci arrivata sull’ex marito Kikò Nalli e diffuse da Ambra Lombardo. Tuttavia Tina prosegue la sua relazione con Vincenzo, con tanto di nozze in vista. Stranamente, la Cipollari non è caduta nel trabocchetto e nemmeno ha replicato al pettegolezzo, anche se è risultata molto infastidita.

Ecco perché lo scontro con Gemma potrebbe subito infiammarsi. Siparietti, polemiche e litigi e in studio se ne vedranno delle belle. A quanto pare, proprio la “Dama torinese” non deve l’ora di affrontare la “nemica” Tina per stuzzicarla a più non posso. Sul magazine ufficiale del programma, proprio lei ha inviato un messaggio alla Cipollari: “Stia attenta, tutto quello che mi viene in mente di fare in quel preciso momento lo faccio. Ignara e indifferente di quello che potrà succedere dopo”. A buon intenditor poche parole… la “guerra” è già iniziata.