“Sto male”: paura per l’ex Uomini e Donne, fan in allarme

Uomini e Donne, l’ex allarma i fan: “Sto male”. Ha qualche problema con gli effetti collaterali dal vaccino per il Covid-19

In attesa della prossima stagione di Uomini e Donne tiene banco uno dei “vecchi” temi, vale a dire la storia difficile tra Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone. L’ex corteggiatrice è alle prese con una situazione difficile, e intanto fa i conti con la sua vita. Lei ha più di una volta tenuto a precisare di non aver mai interrotto la sua relazione con Massimiliano, eppure intorno ai due ci sarebbero continui venti di crisi.

I due si sono conosciuti durante la trasmissione di Maria De Filippi, e alla fine del corteggiamento lui ha deciso di lasciare lo studio insieme a Vanessa. Una coppia che, almeno in apparenza, si è sempre mostrata innamorata e serena, poi la crisi per motivi imprecisati e un futuro a dir poco incerto. Gli unici elementi che arrivano dagli immancabili social riguardano l’insistenza della ragazza nel confermare che la storia con Mollicone è ancora in piedi, anche se ultimamente ha anche detto di aver bisogno di qualche giorno per poter riflettere sul suo futuro.

Uomini e Donne, Vanessa Spoto tra vaccino e difficoltà amorose

Intanto la ragazza ha comunicato anche qualcos’altro sulla sua vita privata: ad esempio di come se l’è vista brutta con la seconda dose di vaccino anti Covid-19, che a suo dire le ha portato pesanti effetti collaterali. “Sono stata a letto tutto il tempo ieri, ho avuto febbre e giramenti di testa, braccio intorpidito. Oggi mi tiro su, sennò addio”, ha spiegato.

I suoi ammiratori si sono subito preoccupati, ma lei ha tenuto a rassicurarli spiegando che si tratta solo di effetti passeggeri. In realtà, a guardare i commenti, i suoi fan sono preoccupati di più sulle sue condizioni psicologiche a causa delle difficoltà amorose, ma segnaliamo che la ragazza in merito non ha risposto a nessuno di questi commenti.