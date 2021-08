Una coppia di Uomini e Donne è in crisi da tempo e la fine della storia d’amore è sempre più vicina?

Uomini e Donne è pronto per registrare la prima puntata della nuova edizione a fine agosto. Maria De Filippi sta provando a trovare dei tronisti validi che non vadano nel suo programma solo per guadagnare follower su Instagram.

L’anno scorso non è andato proprio bene: la maggior parte delle coppie, uscite dallo studio, sono resistite giusto per qualche foto per le riviste e niente più.

Una delle coppie che era riuscita a resistere è invece in una forte crisi da qualche mese. Le notizie arrivano tutte attraverso le pagine social dei due e portano tanta tristezza ai fan.

Scopriamo di chi si tratta

Massimiliano e Vanessa di Uomini e Donne: “Momento di riflessione”

Massimiliano e Vanessa hanno fatto parte dell’ultima edizione di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Lui faceva il tronista e il giorno della scelta ha deciso di uscire dallo studio accompagnato dalla bellissima toscana.

Sono belli e innamorati, ma ciò non basta. Da qualche settimana si vocifera un periodo di forte crisi.

E’ Vanessa la prima a parlarne e scrive sulla sua pagina social: “Io e Massimiliano non ci siamo lasciati. Ogni tanto una persona deve riflettere su determinate cose“.

Ecco che rincuora i fan spiegando che è solo un brutto momento, ma che è ancora tutto recuperabile. “Come avete visto, sono con sua sorella sempre, quindi vorrà dire qualcosa no? Siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui“.

Dopo qualche ora di attesa, anche il fidanzato parla ai fan della coppia tramite un post su Instagram.

“Raramente scrivo i miei pensieri, come sto e ciò che provo in questo momento. L’ultimo periodo non è stato facile, è inutile mentire a me stesso che tutto possa essere facile” scrive l’ex tronista.

Massimiliano rimugina sul suo passato e ha difficoltà a superarlo: “Non è facile voltare le spalle al passato, molte volte i pensieri tornano, e fanno tanto rumore. Niente è facile, niente è difficile, devo solo sistemare quello che ho in testa“.

E’ così che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di salutare i suoi fan prima di prendersi una pausa dai social.

Ma vediamo cosa sta succedendo nelle ultime ore

Massimiliano e Vanessa di Uomini e Donne arrivano al capolinea?

Massimiliano e Vanessa si trovano divisi: lei è in Toscana con la sua famiglia, mentre lui si trova a Roma.

Lei si diverte ed è spensierata sulla spiaggia, mentre lui è sofferente a causa della tonsillite.

L’ex tronista ripubblica nelle sue storie un’aforisma pubblicato da Samantha Curcio, anche lei tronista di Uomini e Donne che si è appena mollata dal fidanzato.

E’ una lettera d’amore per il proprio corpo e per il proprio equilibrio mentale.

“Una lettera d’amore al mio corpo: prima di tutto voglio dirti grazie. Per il cuore che ha continuato a battere anche quando era spezzato. Per ogni risposta che mi hai dato nella pancia. Per avermi amata anche quando non sapevo amarmi. Per ogni volta che ti sei ripreso dopo che ti avevo spinto oltre i nostri limiti. Per oggi. Per essermi svegliata“.

Parole semplici, ma di impatto. Sembra che Massimiliano voglia mettere se stesso al primo posto e affrontare dei fantasmi del suo passato. Ma Vanessa non sembra compresa nella sua ricerca. E’ solo crisi o ormai la storia è arrivata al capolinea?