Temptation Island ha concluso, ormai già da qualche settimana, il proprio “viaggio nei sentimenti”. In alcuni casi, all’interno del resort in Sardegna, sono nate delle coppie che hanno proseguito la loro strada insieme anche fuori dal dating show estivo di Canale 5. Spesso le coppie svaniscono prima del tempo, in qualche altro caso il nuovo amore sembra avere basi solide.

Per chi non lo sapesse, Temptation Island e il programma in cui delle coppie si mettono in discussioni andando da separati in un villaggio turistico a confronto con dei “single” tentatori che cercheranno di mettere in crisi le coppie. Tra quelle nate nel dating Stefano Sirena e Federica Cleo, che dopo la fine della trasmissione sono rimasti insieme. Un amore forte, che sembra già indissolubile.

Temptation Island, la coppia nata nel villaggio stupisce tutti con un gesto inaspettato

I due hanno ben pensato di dare un significato “indelebile” alla loro passione con un tatuaggio condiviso. L’idea è stata, ovviamente, messa in bella mostra su Instagram (sul profilo di lui) con tanto di tag al tatuatore di turno. I due si sono fatti imprimere sulla pelle una piccola palma stilizzata a richiamare il logo del programma e quindi l’occasione che ha permesso ai due di conoscersi.

Più di un flirt, quindi, ma a quanto pare una vera e propria storia d’amore con tanto di tatuaggio in comune. Va detto anche che l’ex di Stefano, Manuela, pure ha iniziato una storia col “tentatore” di turno, vale a dire Luciano Punzo. Anche per loro è in arrivo addirittura una convivenza. Insomma, è il caso di dire che il “viaggio nei sentimenti” ha avuto un approdo inaspettato per entrambi. Se questo sarà anche sicuro è tutto da scoprire.