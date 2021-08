Sanremo 2022: Amadeus pesca in casa di Maria De Filippi

Aka7even e Sangiovanni verso Sanremo 2022? Ecco l’ultima indiscrezione. Amadeus potrebbe “attingere” da due personaggi reduci da “Amici”

L’edizione 2022 di Sanremo è stata ufficializzata dai vertici Rai ormai già qualche settimana fa. Il Festival tornerà in onda, ovviamente su Rai 1, nella canonica finestra del mese di febbraio, e comincerà presto visto che la prima puntata è prevista il giorno 4. Alla conduzione è stato confermato Amadeus, dopo il successo ottenuto nelle ultime due. Il simpatico conduttore de “I soliti ignoti” ha confermato anche l’importante ruolo di direttore artistico.

Ad oggi non si hanno molte informazioni su come “Ama” organizzerà il prossimo Festival, che salvo novità negative dal punto di vista sanitario aprirà di nuovo al pubblico nel teatro Ariston. Ma chi saranno i protagonisti della prossima kermesse musicale? Presto per dirlo, ma le indiscrezioni arrivano già a stuzzicare i pensieri dei fan. Soprattutto, incuriosisce il particolare “mix” tra un classico della musica italiana come Sanremo e un programma più giovanile quale “Amici” di Maria De Filippi.

Leggi anche – Perchè Sangiovanni si veste di rosa? La spiegazione lascia di stucco

Sanremo 2022, arrivano due stelle di “Amici?”

- Advertisement -

Al pubblico piace vedere i talenti lanciati da Maria De Filippi sul palco dell’Ariston, e furbamente la Rai cerca di portarli a Sanremo per spingere in alto gli ascolti. Ecco perché si sta ipotizzando con forza la partecipazione di Aka7even e Sangiovanni sul palco del prossimo Festival. I due giovani cantanti sono conosciutissimi, in particolare il buon Sangiovanni che ha fatto incetta di premi. Bene anche Aka, che è diventato uno dei simboli della passata edizione. Vendite a frotte per i due artisti usciti dal talent, e Sanremo potrebbe essere la prossima tappa del loro percorso artistico.

Leggi anche – Sanremo 2022, la prima BOMBA di Amadeus: arriva un nome da brividi

Stando a leggere i tam tam sui social entrambi potrebbero gareggiare all’Ariston con due rispettive canzoni inedite. Ovviamente la categoria sarebbe quella dei “big”. Prima, però, dovranno sottoporre il brano ad Amadeus e i suoi collaboratori per il via libera. Scontato che visto il successo dei due cantanti la partecipazione a Sanremo è praticamente certa. Sempre che le voci siano vere e che i due baby talenti abbiano voglia di misurarsi col difficile palco dell’Ariston.