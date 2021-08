Non sei curioso di scoprire la classifica dei segni più avidi dello zodiaco? Almeno saprai riconoscere le persone che non si contengono!

Quando parliamo di avidità, spesso e volentieri, non riusciamo a distinguere questo sentimento dalla tirchieria.

Ci sembra che l’avidità, infatti, sia collegata sempre e solo al “vil” denaro e non pensiamo che può, invece, riferirsi a tantissimi aspetti della nostra vita!

Oggi abbiamo deciso di smascherare i segni zodiacali che non possono fare a meno di volere… sempre di più.

Abbiamo individuato le prime cinque posizioni dei più avidi di tutto l’oroscopo: scopriamo se ci sei e, soprattutto, in che cosa sei avido!

I segni più avidi di tutto lo zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Tutti conosciamo qualcuno che potremmo definire avido… magari di denaro, per l’appunto!

Alla parola “avido”, infatti, spesso pensiamo a qualcuno di estremamente tirchio o parsimonioso: insomma, non proprio una persona con cui vorresti andare a cena insieme!

Per quanto, ovviamente, l’avidità si possa esercitare anche sul denaro (soprattutto se, magari, non lo hai guadagnato di tua spontanea volontà), ci sono numerosi aspetti della vita nella quale possiamo vedere in pratica gli “avidi“.

Ci sono persone avide con i propri sentimenti, o con il cibo oppure (addirittura) con le serie TV preferite.

Esistono persone avide di altre persone (e neanche per scopi puramente romantici) o persone che esercitano la loro avidità semplicemente con tutto quello che gli capita davanti.

Non sei curioso di conoscere se ti trovi in classifica oppure se qualcuno dei tuoi conoscenti è ai primi posti di questa particolare lista?

Allora scopriamo subito insieme la classifica di oggi dell’oroscopo, quella dei cinque segni zodiacali più avidi di tutti gli altri.

Non è che ci sei proprio tu in prima posizione?

Bilancia: quinto posto

I nati sotto il segno della Bilancia possono essere veramente avidi… soprattutto quando parliamo di lavoro! Visto che sono anche loro dei lavoratori quasi indefessi (quando vogliono) i nati sotto il segno della Bilancia finiscono per essere avidi di gratificazioni in questo ambito.

Ecco perché, soprattutto quando lavorate con loro, i nati sotto il segno della Bilancia sono particolarmente propensi ad attribuirsi meriti che magari non gli spettano.

Sono avidi di complimenti e vogliono raggiungere risultati importanti: tenetelo a mente!

Vergine: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine. La Vergine è uno di quei segni più “avidi” nel senso classico del termine.

La Vergine, infatti, pensa spesso e volentieri… a guadagnare! Non c’è niente di male in questo, se non fosse che la Vergine può diventare veramente avida.

Non la vedrete mai rimanere con le mani in mano, anche quando si ripromette di volersi prendere una pausa. Ambiziosa e creativa, la Vergine troverà sempre il modo di mettere da parte dei soldi: sono “avidi” nel vero senso del termine!

Gemelli: terzo posto

Chi è nato sotto il segno dei Gemelli può essere veramente molto avido, anche se forse neanche lo sa.

Per loro, infatti, le energie degli altri sono un vero e proprio bacino di utenza, che utilizzano senza paure o remore.

I Gemelli sono persone avide… della vita o degli interessi degli altri, sempre pronte a cercare di “appoggiarsi” a loro per trovare la loro strada.

Non appena trovano il loro indirizzo, nella vita, li vedrete procedere spediti ma quando qualcosa non va, sappiate che sono sempre gli altri e la loro forza vitale l’oggetto dell’avidità… dei Gemelli!

Leone: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone. Ci dispiace dirvelo, cari Leone, ma potete essere veramente (ma veramente) avidi.

Di che cosa? Ma di attenzioni, ovviamente!

I nati sotto il segno del Leone sono tra quelle persone che, più di tutte, adorano essere al centro dell’attenzione.

Non lo fanno di certo perché sono cattivi (ma un pochino lo fanno consapevolmente: non illudiamoci). I nati sotto il segno del Leone finiscono, spesso e volentieri, per essere persone decisamente schiave del loro egocentrismo.

Vorrebbero che tutti li guardassero, sempre e comunque, e non apprezzano che ci siano altre persone che gli rubano la scena!

Il Leone è un segno estremamente protagonista, che ama fare mistero di sé in modo da essere sempre sulla bocca di tutti.

Impossibile cercare di competere con lui quando si è in gruppo: meglio lasciarlo prendere i suoi spazi… che tanto si prenderebbe comunque e a più non posso!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più avidi di tutto l’oroscopo

Al primo posto della classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Sono loro, a sorpresa, tra i più avidi dello zodiaco.

Ma per quale ambito della vita? Attenzioni, soldi, cibo, energie?

No, assolutamente no: i Pesci sono avidi… d’amore!

I nati sotto questo segno sono persone estremamente romantiche e passionali, che non possono veramente mai stare da sole. Per loro, l’amore ed i sentimenti, sono una parte fondamentale della vita!

I Pesci non si fanno problemi, infatti, a passare da una relazione all’altra senza nessun tipo di remora: non sono insensibili ma semplicemente innamorati dell’idea dell’amore.

Spesso, quindi, l’amore che ricevono gli sembra non bastare mai o non essere abbastanza: per questo motivo, quindi, i nati sotto il segno dei Pesci sono particolarmente avidi di amore altrui!

Per loro, relazioni e sentimenti, sono un pozzo dal quale attingere per dissetarsi: sono molto trasparenti in questo (ma ciò non vuol dire che non dobbiate stare attenti).