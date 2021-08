“Sta male, vi dirà appena potrà”. Ecco perché è sparito l’ex di Uomini e Donne. Fan sotto shock

Uomini e Donne sta per ripartire: il 23 agosto verrà registrata la prima puntata del format. Tutto è pronto sia per il Trono Over che Giovane e il pubblico non vede l’ora.

Il programma condotto da Maria De Filippi permette di conoscere nuovi volti creando un vero e proprio legame con lo spettatore.

Usciti da Uomini e Donne corteggiatori e tronisti si ritrovano con tanti follower in più e a volte non sanno gestirli.

Questo è successo all’ex tronista del programma che poche ora fa ha preso una decisione difficile in merito alla sua carriera.

Ecco di chi si tratta

Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, e la scelta critica

Davide Donadei è uno dei tronisti che ha partecipato a Uomini e Donne quest’anno. Dopo mesi di esterne, il ragazzo salentino ha deciso di uscire con la bellissima Chiara Rabbi.

Il loro inizio è stato facile, ma sul lungo andare i problemi sono venuti fuori. Nonostante tutto, l’amore è sbocciato e la loro relazione va a gonfie vele anche fuori dal programma.

Ma poche ore fa, arriva una notizia sconvolgente sul profilo Instagram dell’ex tronista. Ha preso un’importante decisione e le parole che scrive sono di mano della fidanzata.

“Volevo semplicemente comunicarvi che Davide per un pochino staccherà dai social” scrive Chiara e spiega il motivo: “La verità è che un pochino siamo stanchi fisicamente perché da giugno non abbiamo un momento di stop e ha bisogno di riprendersi fisicamente, dato che ultimamente non è stato bene, ha bisogno di riprendersi in serenità“.

“Davide sta male” spiega la fidanzata. Nonostante l’ex tronista si mostri sempre sorridente sul suo profilo e sia anche molto attivo, qualcosa non va per lui e così hanno deciso di mettere le mani avanti.

“Ci sembrava giusto essere sinceri dato che sia per messaggio che di persona al ristorante ci chiedete molte cose e vi chiediamo comprensione e pazienza” aggiunge e conclude: “Sarà lui poi a raccontarvi tutto appena riuscirà“.

Davide Donadei non sta bene sia fisicamente che mentalmente e ha bisogno di una pausa. Il ragazzo salentino ha affrontato anche un’operazione agli occhi ad aprile e non sta tanto bene.

La scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne non convince i suoi followers: molti credono che lui non stia affatto male, ma che stia cercando di entrare nella nicchia del gossip. Da troppo tempo non si parla di lui e i seguaci si stanno sempre più abbassando.

Davide Donadei ha forse paura di essere dimenticato e con questa scelta cerca di recuperare prima che sia tutto perso. Le parole sul post sono però della fidanzata Chiara; adesso sta a lui parlare