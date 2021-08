Emma Marrone: costume intero, capelli scompigliati e una bellezza naturale esplosiva nel post su Instagram che fa il pieno di like



Emma Marrone non incanta solo sui palchi con la sua splendida voce. La sua bellezza naturale e per nulla artefatta colpisce tutti. Una ragazza senza fronzoli, che non sembra “schiava” della bellezza da rincorrere a tutti i costi. Piacevolmente “in carne”, genuina e vera: anche per questo ha fatto breccia nei cuori di moltissimi suoi ammiratori.

Un aspetto fisico sincero che rispecchia in pieno il suo carattere e il suo modo di essere. La forza nel superare raccontando con coraggio la malattia, la stessa forza che impiega per difendere la sua vita privata. Emma Marrone tramuta nel canto e nella sua arte l’energia enorme che ha dentro.

Emma Marrone su Instagram: meravigliosa in costume e filtro “sgranato”

Ma quando si parla di Instagram ciò che colpisce è sicuramente l’aspetto esteriore. Ogni giorno i suoi ammiratori aspettano una foto o un video, e di recente Emma li ha accontentati con un’immagine in costume tipicamente estiva, molto apprezzata dai suoi fan. “Tutto sgranato. Pure i pensieri”, ha scritto la cantante applicando un filtro alla foto che dona un effetto particolare.

Tuttavia lei, apparentemente in barca e con gli occhiali da sole, appare affascinante più che mai. Espressione intensa, capelli biondi e bagnati. Un’immagine estiva che trasmette la bellezza semplice di Emma in tutta la sua pienezza. L’enorme numero di like e di commenti è solo la conferma di quanto l’artista si apprezzata. Ma in tanti si chiedono anche quali pensieri tormentano la cantante pugliese…