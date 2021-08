Test: scegli una mano e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature del nostro carattere che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Quale mano hai scelto?

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono quattro mani, tre di queste hanno stanno trascrivendo qualcosa, un’altra, invece, è libera. Tu dovrai scegliere la mano che ha attirato maggiormente la tua attenzione. Prova a non impiegare troppo tempo per fare la tua scelta, lasciati guidare dall’istinto.

In questo modo, potrai fare in modo che il test sia valido. Non sbirciare le soluzioni, dai la tua risposta e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test di oggi. Dietro ogni selezione si nasconde un profilo personalizzato. Ad ogni profilo corrisponde una tipologia di personalità diversa. Adesso sei pronto per iniziare il test.

