Royal Family: Harry, che imbarazzo alla festa di Meghan

Le immagini hanno lasciato tutti senza parole. Il comportamento di Harry alla festa per i quarant’anni di Meghan Markle è stato sconcertante

Il 4 agosto 2021 Meghan Markle ha compiuto 40 anni. Per festeggiare l’evento ha pubblicato un video con l’intento di promuovere una nuova iniziativa umanitaria. Il filmato riguarda una videochiamata tra l’ex attrice statunitense e Melissa McCarthy, anche lei attrice e protagonista nella sitcom Una mamma per amica.

La Duchessa di Sussex aveva annunciato una festa con 65 invitati ma non si sa se sia stata effettivamente organizzata. Di sicuro, Meghan Markle ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno in compagnia di suo marito Harry e dei suoi figli Archie e Lilibet Diana. Una piccola festa in famiglia, dunque, e non un party con molti invitati.

L’ex protagonista di Suits ha lanciato un’iniziativa umanitaria per raccogliere dei fondi a favore delle persone più bisognose. La richiesta è stata estesa a tutte le conoscenze dei duchi di Sussex ma solo duecento persone hanno aderito. Un mezzo flop per Meghan, dunque, che si aspettava l’intervento di più di mille persone.

Ma non è la beneficenza che ha attirato l’attenzione dei tabloid inglesi. E nemmeno gli auguri ricevuti dalla Royal Family britannica, arrivati attraverso una lettera direttamente dalla Gran Bretagna. Le attenzioni di tutti si sono concentrate sul comportamento di Harry, che ha scatenato numerose polemiche sul web, soprattutto tra gli utenti inglesi.

Harry fa il pagliaccio alla festa di Meghan

In occasione del suo quarantesimo compleanno, Meghan Markle ha voluto lanciare una nuova iniziativa benefica, con l’intento di raccogliere fondi da destinare alle persone più bisognose. Purtroppo la sua iniziativa non ha riscosso un grosso successo, attirando l’attenzione soltanto di duecento persone. Un mezzo flop dunque.

Ma il vero protagonista, nel bene e nel male, della giornata è stato Harry d’Inghilterra. Il marito dell’ex attrice statunitense si è reso protagonista, infatti, di un momento abbastanza ridicolo, che ha suscitato l’ilarità di tutti coloro che hanno assistito alla scena. Tutto è accaduto nel corso di una diretta su Instagram.

Meghan era occupata in una videochiamata con l’attrice Melissa McCarthy, proprio per la questione dell’iniziativa benefica. Mentre le due donne parlavano, Harry è intervenuto facendo il pagliaccio. Il figlio di Diana Spencer non si trovava accanto alla moglie, ma fuori dalla finestra, impegnato a far roteare tre palline come se fosse un giocoliere del circo.

La scena ha divertito molti utenti ma ne ha fatti infuriare tantissimi. Secondo molte persone, infatti, il comportamento del Duca di Sussex sarebbe stato patetico. Molti utenti pensano che Harry si sia comportato in quel modo per mettersi in mostra, forse perché ormai vive nell’ombra della moglie e non avrebbe più un ruolo di spicco nella sua vita.

Meghan figura troppo ingombrante?

Da quando Meghan Markle ed il Principe Harry hanno lasciato la Gran Bretagna, hanno attirato l’attenzione di tutti i tabloid inglesi e non solo. Si parla molto di più oggi di questa coppia rispetto a quando venne ufficializzato il fidanzamento, il 27 novembre 2017, circa un anno prima del matrimonio. Le diatribe con la Famiglia Reale britannica tengono banco da quasi due anni, cioè da quando c’è stata la separazione tra i Duchi di Sussex ed il resto del nucleo familiare.

Inizialmente, Harry e Meghan si erano trasferiti in Canada. Poi, anche a causa della scarsa possibilità di mantenere una certa privacy e soprattutto a causa della pandemia mondiale, hanno optato per gli Stati Uniti d’America. I due ex reali, infatti, adesso vivono in California, precisamente nella Contea di Santa Barbara. La loro villa di Montecito ha un valore che si aggira intorno ai 14 milioni di dollari.

Il recente comportamento di Harry non ha sorpreso tutti. Da quando c’è stata la partenza dalla Gran Bretagna, infatti, tutte le attenzioni si sono concentrate su sua moglie. L’ex attrice statunitense ha raccontato alcuni retroscena sulla sua esperienza inglese, affermando di aver pensato al suicidio dopo alcuni episodi di tipo razzista, che hanno coinvolto lei e il suo primogenito Archie.

Queste dichiarazioni hanno messo in secondo piano Harry, che probabilmente sta facendo di tutto per riacquisire un po’ di notorietà. Il fatto che lui abbia deciso di assecondare le volontà della moglie non è piaciuto a molte persone in Inghilterra. Secondo i sondaggi, l’apprezzamento nei confronti del Principe Harry scende con il passar del tempo ed è ai minimi storici in questo momento.