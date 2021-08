Stefano De Martino è ancora single o ha trovato una nuova anima gemella? Alcune foto misteriose sui social non lasciano dubbi

Stefano De Martino continua ad occupare le prime pagine delle riviste e dei siti di gossip. Questo nonostante il ballerino non abbia più fatto trapelare nessun tipo di notizia o indiscrezione sulla sua vita sentimentale. La curiosità dei fan è alle stelle e i giornalisti specializzati cercano in qualche modo di carpire le ultime novità su De Martino ed una sua possibile relazione “clandestina”.

L’ex concorrente di Amici, a differenza di molti suoi colleghi, sta trascorrendo questo periodo estivo dedicandosi quasi esclusivamente al lavoro. Insieme ai comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ha messo su uno show dal titolo “Che coppia noi 3” con il quale sta andando in scena in molte località turistiche come ad esempio Ischia e Gaeta.

Proprio dopo l’ultimo show a Gaeta, però, Stefano ha lasciato i suoi colleghi ed è tornato da solo a Caserta. Proprio quella sera è spuntato fuori un indizio che ha fatto pensare che il presentatore abbia una nuova fiamma.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: STEFANO DE MARTINO, RITORNO AL PASSATO: CON LUI A CAPRI C’È PROPRIO LEI – FOTO

Stefano De Martino, l’indizio su Instagram: è ancora single o ha una nuova fiamma?

In una delle sue foto pubblicate sul profilo Instagram, De Martino ha mostrato il ristorante a Caserta in cui ha cenato lontano da tutti. Nelle foto erano ben evidenti due calici di vino, a testimoniare che la cena sia stata consumata da una coppia (o da due amici).

L’ex marito di Belen avrà quindi lasciato il tour per dedicarsi una serata in compagnia di una bella donna? Probabile, ma niente di certo visto che il ballerino è davvero bravo a non far trapelare nulla.

LEGGI ANCHE: STEFANO DE MARTINO, L’AMARA CONFESSIONE: NON HA AVUTO ALTRA SCELTA

I paparazzi continuano a cercare di immortalarlo in atteggiamenti intimi, ma fino ad ora lui continua a sostenere di essere felicemente single. Anche qualche mese fa, quando gli fu attribuito un flirt con Paola Di Benedetto, Stefano negò ogni tipo di relazione. C’è comunque chi mormora che lui abbia tante “amiche speciali”, ma nessuna con cui uscire definitivamente allo scoperto. Sarà vero?