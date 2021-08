Dopo l’addio al marito, il nuovo amore: la prima foto della coppia vip

Dopo poco tempo dalla separazione l’ex gieffina ha ritrovato l’amore: la coppia vip ha ufficializzato la relazione sui social

Gli ultimi mesi sono stati davvero duri per Guendalina Tavassi. L’ex protagonista del Grande Fratello 11 infatti ha vissuto settimane turbolente a causa dei video hot circolati in rete dopo che le era stato hackerato il telefono.

Non solo, perchè qualche tempo dopo è arrivata anche la rottura con il suo ormai ex marito Umberto D’Aponte dal quale ha avuto anche due figli, Chloe e Salvatore. Insomma, una vera e propria bufera si è abbattuta sulla showgirl che già negli anni passati aveva dovuto più volte fare i conti con le accuse di non essere una madre modello.

Proprio per questo motivo Guendalina avrebbe voluto tenere nascosta la sua nuova relazione. Purtroppo per lei però una foto l’ha tradita ed ha cominciato a circolare in rete, così la Tavassi ha deciso di rendere pubblico il suo segreto.

Guendalina Tavassi e Federico Perna: la prima foto della coppia vip

L’ex gieffina, infatti, da qualche tempo ha cominciato a frequentare Federico Perna. Di recente la coppia vip ha passato qualche giorno in vacanza a Mykonos, mentre ora si sono spostati a Ibiza e Formentera, come testimoniano le stories di entrambi sui social.

Federico Perna è un giovane imprenditore di Roma, che gestisce un locale green di sushi e cibi esotici non lontano da Ponte Milvio. Il ragazzo, una volta che Guendalina è uscita allo scoperto, ha pubblicato un post su Instagram dove si mostra insieme alla sua nuova fiamma.

La dedica è davvero da brividi: “Finalmente – ha scritto – ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non può sapere, sia per i trascorsi, sia per il suo aspetto fisico, sia perchè la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare MAI”.

Federico ha poi specificato che, nonostante ciò che si dica di Guendalina, lei è una mamma bravissima che ama moltissimo i suoi tre figli.