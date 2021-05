Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare nelle nostre case dopo essere finito pochissimi mesi fa. Ecco i primi aggiornamenti.

La scorsa edizione il Grande Fratello Vip ci ha regalato davvero tantissime e diversissime emozioni. Sono stati sei mesi davvero molto intensi per i “vipponi” che hanno abitato la casa più spiata d’Italia. Il tutto fino al giorno della fatidica vittoria.

Abbiamo sorriso con Maria Teresa Ruta, ci siamo innamorati assieme a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Abbiamo sostenuto fino in fondo i vari gruppi che si sono formati all’interno della casa ed infine abbiamo festeggiato la vittoria di Tommaso Zorzi.

Cosa succederà quest’anno per questa nuova edizione? Ci sarà sempre lo stesso conduttore? E quando inizierà il programma. Ma soprattutto, quali sono i fatidici nomi che hanno già fatto il provino? Vediamo tutte le informazioni a disposizione.

Grande Fratello Vip: tutte le novità per la nuova edizione

Lo show inizierà di nuovo nel mese di Settembre e per ora non vi è assolutamente nessuna informazione su quanto esso durerà. Il conduttore? E’ stato assolutamente riconfermato per la terza edizione consecutiva Alfonso Signorini che proprio per prepararsi per bene ha deciso di darsi una piccola pausa dalla televisione. Non proprio piccolissima.

Uno dei nomi trapelati è stato riportato da TV Blog. Il nome è quello della bella Miriana Trevisan. La donna non è la prima volta che affronta un reality, infatti ha già partecipato all’Isola dei Famosi un bel po’ di anni fa.

Per questa nuova edizione del Grande Fratello VIP non mancano davvero nomi molto importanti. Alfonso Signorini non se ne è risparmiato nemmeno uno ed ha giocato tutte le sue carte. In prima linea vi è un nome molto importante e cioè quello di Barbara Bouchet.

Non solo, fra i nomi papabili c’è quello di Raffaella Fico ed anche della giovanissima e conosciutissima sorella di Tommaso Zorzi, Gaia Zorzi. Spunta anche il nome leggendario di Katia Ricciarelli.

Sembra infine che Signorini e la produzione del Grande Fratello VIP abbiano puntato anche al parterre di Amici di Maria De Filippi. Sono infatti nella lista dei probabili concorrenti del Grande fratello Vip secondo quanto riporta Gossipetv, Arisa e Martina Miliddi. La ballerina si è distinta moltissimo durante Amici di Maria de Filippi per il suo carattere irriverente e per il suo tormentato rapporto con il finalista Aka7even.