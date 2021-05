Il test di oggi è rapidissimo: hai 30 secondi. Perché la donna si comporta in quel modo? Se riesci a rispondere in 30″ secondi, sei un genio

Oggi ti proponiamo un test di logica da risolvere in pochi secondi. Vogliamo mettere alla prova la tua capacità di percezione e deduzione. Ti anticipiamo che in questo test c’è una trappola, molto spesso le apparenze ingannano e anche in questo caso è così. Vediamo se riesci a capire qual è l’inganno. Se ce la fai, allora potrai dare la risposta giusta.

Ovviamente questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, provando a fargli passare qualche minuto di svago all’interno della routine quotidiana. Anzi, non qualche minuto ma qualche secondo! Perché il test di oggi va risolto ragionando velocemente.

Sei pronto? Allora possiamo cominciare.

Perché la donna guarda indietro?

Guarda bene questa immagine. La donna guarda indietro. La domanda alla quale devi rispondere è molto semplice: perché? La risposta potrebbe sembrare ovvia, ma non è così. La soluzione è proprio davanti ai tuoi occhi, devi soltanto usare la logica e non farti ingannare dalle apparenze. Hai 30 secondi per risolvere il mistero.

Questo test è stato realizzato per stimolare la capacità di usare la logica dei nostri lettori. Bisogna immagazzinare tutte le informazioni in pochi secondi, selezionare quelle che ci servono ed eliminare quelle inutili. A questo punto dobbiamo capire quali sono i dettagli più importanti ed analizzarli perbene.

In questa foto c’è una madre che cammina tranquilla. Tiene la mano ad una bambina. Davanti a loro passa una coppia: marito e moglie. Lei si gira e inizia a guardarle con uno sguardo pensante. Perché? Come mai la donna si gira? A cosa starà pensando? Da cosa è stata attratta? Qual è il dettaglio che ha attirato la sua attenzione?

Pensaci per trenta secondi e poi prova a dare la risposta. Se non ci riesci puoi scorrere il testo e scoprire la soluzione.

La soluzione del test

Se sei riuscito a dare la risposta in 30 secondi, allora sei un genio! Bisogna farti davvero i complimenti, in pochi ci sono riusciti. È evidente che le tue capacità di logica siano molto sviluppate e che tu non abbia niente da invidiare a nessuno. Se ci hai messo più di 30 secondi non preoccuparti, devi soltanto allenarti un po’ di più.

Se invece non hai capito quale fosse la risposta corretta, non demoralizzarti. Sei in abbondante compagnia e adesso potrai comunque scoprire la soluzione. La donna ha notato un particolare. C’è qualcosa che l’ha colpita a tal punto da girarsi per osservare con maggiore attenzione. Il dettaglio è il naso della bambina.

È identico a quello del marito, così come il colore dei capelli. Si è girata perché aveva notato qualcosa di molto familiare in quella bambina, che assomiglia tantissimo a suo marito. È probabile che la sera il malcapitato sarà stato oggetto di un interrogatorio, per scoprire se fosse soltanto un caso o se ci fosse qualche dettaglio sconosciuto. Ma questa è un’altra storia.

Il test è terminato. Per dare la risposta giusta bisognava guardare tutti i dettagli e osservare perbene il comportamento di tutti i protagonisti. Sei riuscito a dare la risposta giusta in soli 30 secondi? Se ti è piaciuto questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. A presto!